Ali Şafak Öztürk: "Şimdi av zamanı!"
Antalyaspor Eski Başkanı Ali Şafak Öztürk, takımının Beşiktaş ile oynayacağı Türkiye Kupası finali öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Antalyaspor'un eski başkanı Ali Şafak Öztürk, kırmızı-beyazlı ekibin bu akşam 20.45'te, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu.
37 yaşındaki iş adamı, "#bizantalyasporuz" etiketine yer verdiği paylaşımda "Şimdi av zamanı!" ifadesini kullandı.
Antalyaspor taraftarları Öztürk'ün paylaşımını destekler nitelikte yorumlar yaparken, Beşiktaş taraftarları ise Öztürk'e tepki gösterdi.
Öztürk'ün paylaşımı:
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