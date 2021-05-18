Ali Şafak Öztürk: "Şimdi av zamanı!"

18 Mayıs 2021 Salı, 13:08

Antalyaspor'un eski başkanı Ali Şafak Öztürk, kırmızı-beyazlı ekibin bu akşam 20.45'te, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu.

37 yaşındaki iş adamı, "#bizantalyasporuz" etiketine yer verdiği paylaşımda "Şimdi av zamanı!" ifadesini kullandı.

Antalyaspor taraftarları Öztürk'ün paylaşımını destekler nitelikte yorumlar yaparken, Beşiktaş taraftarları ise Öztürk'e tepki gösterdi.

Öztürk'ün paylaşımı:







