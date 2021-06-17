Ali Sunal'dan tepki çeken Güldür Güldür skeci hakkında açıklama

17 Haziran 2021 Perşembe, 12:00

Sunucu Ali Sunal, geçtiğimiz haftalarda Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'da tepki çeken veteriner skeciyle ilgili açıklama yaptı.

"Güldür Güldür"de yayınlanan ve veterinerlerle ilişkin, "Hani bu doktorlar az not aldıkları zaman onları veteriner yapıyorlar ya" sözlerine Veterinerler Odası'ndan tepki gelmişti.

Ali Sunal, tepki çeken skece yönelik bir açıklama yaparak, "Herkesi memnun edemiyoruz ama bizi anlamışlardır, kötü bir amaçla yapmadık" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

‘Güldür Güldür’ programındaki bir skeçte veteriner hekimlere yönelik kullanılan 'Hani bu doktorlar az not aldıkları zaman onları veteriner yapıyorlar ya' şeklindeki sözler tepki toplamıştı.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, sosyal medya hesabından skecin ilgili bölümünü paylaşarak, "Bu sefer gülmedik Sn. Ali Sunal. Siz ve ekibiniz sözde şakanızla gözümüzdeki notunuzu sıfıra indirdiniz" ifadelerini kullanmıştı.