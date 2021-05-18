Show TV'den flaş Güldür Güldür kararı!
Show TV'nin ilgi ile takip edilen programı Güldür Güldür için flaş bir karar alındı. Güldür Güldür yeni bölümleriyle artık haftada iki gün ekrana geleceği açıklandı.
Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek, Ecem Erkek, Murat Akkoyunlu ve Dağhan Külegeç gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'da yayın günü değişikliği yaşandı.
Güldür Güldür Show artık haftanın iki günü ekranda olacak. Güldür Güldür Show, yeni bölümleriyle cuma ve cumartesi akşamları saat 20.00'de Show TV'de olacak.
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