Alinur Aktaş'ın danışmanın şirketine binlerce lira ödendi iddiası

22 Haziran 2021 Salı, 14:44

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın danışmanı Ferhat Murat'ın şirketine, belediyen binlerce lira ödeme yaptığı iddia edildi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, yaptığı basın açıklamasında, Alinur Aktaş'ın danışmanı Ferhat Murat'ın "SİNERJİ" adlı şirketine her ay düzenli olarak para ödediğini öne sürdü.

Türkoğlu açıklamasında, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2020 Yılı Denetim Raporu'na yer verdi. Açıklamada, "Meclis onaylı raporu incelediğimizde gördük ki, Alinur Aktaş'ın resmî danışmanı Ferhat Murat'ın 'Sorumlu Müdür' olduğu SİNERJİ Ltd adlı şirkete; 4/5/2020 tarihinde 34.500 TL, 4/6/2020 tarihinde 34.500 TL, 29/9/2020 tarihinde 34.500 TL, 17/12/2020 tarihinde 34.500 TL olmak üzere toplam 141.600 TL ödeme yapılmış. Hortumun büyüğü küçüğü olmaz; sen kimin parasını kime aktarıyorsun Alinur Aktaş" denildi.

Türkoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Ey benim hayat derdine düşmüş fedakar vatandaşım, ey benim dertli mi dertli Bursalı Hemşehrilerim;

Bu ne cüretkar, bu ne etik dışı ticari bir anlaşmadır?

Bir Büyükşehir Belediye Başkanının; maaşını belediyeden ödettiği resmî danışmanının sorumlu müdür olarak doğrudan bağlantısı olduğu bir şirkete, her ay düzenli olarak paralar ödettiği nerede görülmüş?

Umarız iddialar doğru çıkmaz diyorduk, maalesef konu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2020 Yılı Denetim Raporu'nda hazin tespitlerle ve tüm çıplaklığı ile gözlerimizin önüne serildi.

Meclis onaylı raporu incelediğimizde gördük ki, Alinur Aktaş'ın resmî danışmanı Ferhat Murat'ın 'Sorumlu Müdür' olduğu SİNERJİ Ltd adlı şirkete;

4/5/2020 tarihinde 34.500 TL,

4/6/2020 tarihinde 34.500 TL,

29/9/2020 tarihinde 34.500 TL,

17/12/2020 tarihinde 34.500 TL olmak üzere toplam 141.600 TL ödeme yapılmış.

Hortumun büyüğü küçüğü olmaz; sen kimin parasını kime aktarıyorsun Alinur Aktaş.

Bu olayın Bakan Ruhsar Pekcan skandalından ne farkı var?

Evet hadi gelin tam da şimdi şu soruyu sormayın?

Senin yaptığın bu işin;

Eşinin şirketinden bakanlığa milyonlarca liralık dezenfektan alımı yapan...

Aynı şekilde; yine kamu adına sorumluluğunu taşıdığı bakanlığı, resmi danışmanının şirketiyle milyonlarca liralık ticari işlere alet eden...

İşte bütün bu sebeplerle de görevden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yaptığı etik dışı işten ne farkı var?

Bu arada;

Başkan Aktaş'ın Danışmanı Ferhat Murat'ın, SİNERJİ adlı şirketin uzun süre ortaklığını da yaptığını ekleyelim.

Yukarıda açıkladığımız 141.600 TL SİNERJİ adlı şirkete sadece 2020 yılında verilen rakamdı. Resmî Danışmanının doğrudan ticari bir parçası olduğu ortaya çıkan bu firmaya, göreve atandığından bu yana, yani yaklaşık 4 yıldır, Büyükşehir kasasından bugüne kadar, daha başka toplam kaç yüz bin veya kaç milyon TL ödeme yaptırdın?

Danışman Ferhat Murat'a bugüne kadar ödenen toplam maaş ne kadardır ve her ay düzenli olarak ödenen bu danışmanlık ücretinden başka, iler tutar yanı olmayan hangi işleri, toplam kaç TL'lik ödeme karşılığında, ilave olarak SİNERJİ aracılığı ile yaptırdın? Özellikle de, Kültür A.Ş. Başta olmak üzere Belediye iştiraki diğer şirketlerden SİNERJİ'ye hangi işler için kaç TL ödendi.

Bütün bunlar için Büyükşehir kasasından ya da Belediye iştiraklerinin kasasından, Bursalıların ayrıca kaç milyon TL'si buhar olup uçtu? Danışmanının, nüfuzunu kullanarak, SİNERJİ adlı şirkete ayrıca ilçe belediyelerinden ya da belediye iştiraklerinden aldığı kaymaklı işler de var mı?

Bu skandal haber duyulup hortum patladıktan sonra, bu etik dışı icraatını onur gurur meselesi yaparak istifa etmeyi düşünecek misin?"

DANIŞMANDAN AÇIKLAMA

Bursadabugün'ün aktardıklarına göre, Türkoğlu'nun açıklamalarına ise danışman Ferhat Murat'tan yanıt geldi Murat yaptığı açıklamada, "Belge olarak sunulan faturalar da önceki döneme aittir" dedi.

Murat'ın açıklaması şöyle:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak görev yapmaya başladıktan sonra ortağı veya sahibi olduğum şirket tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne fatura kesildiği iddiası tamamıyla gerçek dışıdır. İddialarda yer alan, kuruluş sürecinde ortaklığım bulunan ilgili şirkette 29 Mayıs 2013 tarihinden bu yana hiçbir hissem bulunmamaktadır. Ayrıca Sinerji firması ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında resmi danışmanlık görevime başladığım 17.10.2020 tarihi sonrasında profesyonel iş anlaşması da yapılmamıştır. Belge olarak sunulan faturalar da önceki döneme aittir.

Müddei iddiasını ispatla yükümlüdür. Eğer dediğiniz doğru ise 2021 yılına ait bir faturayı belge olarak sunmalısınız.

Eğer sunamazsanız MÜFTERİSİNİZ! Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi "Yalanla siyaset olmaz."

Ayrıca Sinerji firmasında hissemin/ortaklığımın olmadığını belgeleyen 29 Mayıs 2013 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'ni sunuyorum.

Kamuoyunda Sayın Başkanımıza, belediyemize ve şahsıma itibar suikasti yapmaktan başka bir amacı olmayan bu iddialar ile ilgili hukuki süreci işletmek de dahil her türlü takibin gerçekleştirileceğini de kamuoyu ile paylaşmak isterim.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na göre Başkan Danışmanı olarak görev yapanların ticari faaliyetlerini sonlandırması gibi bir zorunluluk olmamasına rağmen, herhangi bir şirkette şahsıma ait bir ortaklığım da bulunmamaktadır.

Mal bulmuş mağribi gibi konuya araştırma yapmadan açıklama yapan muhalefet partilerinin temsilcilerinin sözümona kendilerine siyasi rant devşirmek adına defalarca başvurduğu bu ve benzeri asılsız iddialara itibar etmeyiniz..."