Alişan, kardeşinin ölümünün ardından ilk kez sahneye çıktı: Bütün şarkılarımı Selçuk için söylemek istiyorum

15 Ağustos 2021 Pazar, 13:44

Geçtiğimiz ay kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüstenkaybetmesiyle zor günler geçiren Alişan, dün akşam Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Kardeşinin acısını atlatamayan ünlü şarkıcının konser boyunca hüzünlü halleri yürek burktu.

"DÜNYA GERÇEKTEN ÇOK BOŞ"

Sahnede duygusal bir konuşma yapan ünlü şarkıcı "Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim...Amacım burada size güzel bir gün gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın. Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın. Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar. Ellerinizden uçup gidiyorlar. İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım" dedi.