Alişan, kardeşinin ölümünün ardından ilk kez sahneye çıktı: Bütün şarkılarımı Selçuk için söylemek istiyorum
Kardeşi Selçuk Tektaşı 21 Temmuz'da kaybeden Alişan, dün akşam sahnelere geri döndü. Ünlü şarkıcı sahnede, duygu dolu anlar yaşadı. kendisini dinlemeye gelenlere kısa bir konuşma yapan Alişan " Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim. Dünya gerçekten çok boş. Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın" dedi.
Geçtiğimiz ay kardeşi Selçuk Tektaş'ı
koronavirüstenkaybetmesiyle zor günler geçiren Alişan, dün akşam Kıbrıs'ta
sevenleriyle buluştu. Kardeşinin acısını atlatamayan ünlü şarkıcının konser
boyunca hüzünlü halleri yürek burktu.
"DÜNYA GERÇEKTEN ÇOK BOŞ"
Sahnede duygusal bir konuşma yapan ünlü şarkıcı
"Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim...Amacım burada size güzel bir gün
gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın. Dünya gerçekten çok boş!
Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın. Çünkü bir
anda yok olup gidiyorlar. Ellerinizden uçup gidiyorlar. İzninizle bugün tüm
şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım" dedi.
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