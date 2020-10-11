'Allah'la aldatmak, Resulullah'la istismar etmek Cübbeli'nin karakteridir'
AKP'ye yakın Yeni Akit'in yazarı, 'Cübbeli Ahmet' adıyla bilinen İsmailağa cemaatinden önde gelen ismi Ahmet Mahmut Ünlü'ye çok sert sözlerle tepki gösterdi.
"Ev ve araba gibi değerli eşyaları koruyacağı" iddiasıyla sosyal medya hesaplarından kitap pazarlayan Ahmet Mahmut Ünlü'ye, Yeni Akit'in önde gelen yazarlarından Kenan Alpay'dan da çok sert tepki geldi.
Alpay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Ünlü için "Her zamanki gibi yalan söylüyor. Allah'ın adıyla aldatmak, Resulullah sevgisiyle istismar etmek Cübbeli Ahmet'in karakteridir." ifadelerini kullandı.
Ünlü, sözkonusu paylaşımını aldığı tepkiler sonrası silmişti.
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