Alman kadın yatağında ölü bulundu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan Alman Margot Straus (67), yatağında ölü bulundu. Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DHA
29 Aralık 2020 Salı, 21:12
Alman kadın yatağında ölü bulundu
Abone Ol google-news

Olay saat 14.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Turgut Özal Caddesi üzerindeki bir apartmanın üçüncü katında yaşayan Margot Straus'u uyandırmak isteyen birlikte yaşadığı Erol Ö., vücudunun soğuk olduğunu fark edince 112’yi aradı.

Gelen sağlık ekipleri, Margot Straus'un öldüğünü tespit edince polise haber verdi. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler