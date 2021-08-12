Almanya Dışişleri Bakanı’ndan Taliban'a uyarı: ‘İlan ederlerse bir kuruş vermeyeceğiz’

12 Ağustos 2021 Perşembe, 10:36

Almanya’dan ilerleyişini sürdüren Taliban'a uyarı geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ZDF TV kanalına yaptığı açıklamada, "Her yıl (Afganistan'a) 430 milyon avro sağlıyoruz. Eğer Taliban ülkeyi ele geçirir ve şeriat ilan ederse bir kuruş daha vermeyeceğiz" dedi.

Reuters'ın haberine göre, ABD'li bir savunma yetkilisi, Afganistan'ın pek çok vilayetini ele geçiren veya tehdit eden Taliban'ın, başkent Kabil'i 30 gün içinde ablukaya alabileceğini ve muhtemelen 90 gün içinde ele geçirebileceğini tahmin etmişti.