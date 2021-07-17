Almanya Milli Takımı ırkçı saldırı sonrası maçtan çekildi
2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarına devam eden Almanya Milli Takımı, Jordan Torunarigha’nın hazırlık maçında ırkçı saldırıya uğramasının ardından maçtan çekildi.
Olimpiyatlar öncesinde Almanya ve Honduras arasında oynanan hazırlık maçında Jordan Torunarigha ırkçı saldırıya uğradı. Almanya Milli Takımı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Torunarigha’nın ırkçı saldırıya uğramasının ardından maçtan çekilme kararı alındığı ifade edilirken maçı takip eden gazetecilerden Kerry Hau yaptığı paylaşımda ırkçı sözlerin Honduraslı bir oyuncudan geldiğini belirtti.
“YANLIŞ ANLAŞILMA VAR”
Honduras Milli Takımı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı, “Honduras Milli Takımı’ndan bir oyuncunun Almanya Milli Takımı’ndan bir oyuncuya ırkçı saldırıda bulunduğu iddiasıyla maç 87. dakikada sona erdi. Sahada yaşanan olay yanlış anlaşılmadan kaynaklandı.”
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Almanya ilk maçını 22 Temmuz’da Brezilya ile oynayacak. Honduras ise aynı gün Romanya ile karşı karşıya gelecek.
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