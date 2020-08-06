Almanya Sağlık Bakanı Spahn'dan kritik Türkiye açıklaması
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, "Balkanlar'ın batısından ve Türkiye'den dönen turistlerde tespit edilen koronavirüs vaka sayısı artıyor" dedi.
Mayıs ayından beri uzun bir süre sonra 1000 vakanın üzerine çıkan Almanya’nın sağlık bakanı, yeni vaka sayısının bir endişe kaynağı olduğunu açıkladı. Spahn, “Balkanlar’ın batısından ve Türkiye’den dönen turistlerde tespit edilen koronavirüslü vaka sayısı artıyor. Vaka sayısının artmasının arkasındaki sebeplerden biri de yapılan test sayısındaki artış” ifadesini kullandı.
Sözcü'de yer alan habere göre Spahn, insanların koronavirüs yasaklarından bıkmış olma ihtimalini anlayışla karşıladığını söylerken, “İnsanlar salgının ciddiyetini yitirdiğine dair inanışa uymamalı” dedi.
Video Haberler
- Haklı çıkmak istemezdim deyip görüntüleri paylaştı!
- Yurttaş Bize kızıyorlar deyip kaymakama şikayet etti
- Kaza sonrası yumruklar havada uçuştu
- Aniden şişiyor... Tıp dünyasını şaşkına çevirdi
- Pınar Gültekin'in babası Erdoğan'a seslendi
- Haliç'ten ceset çıktı
- Trafikte böyle görüntülendi, 1228 lira ceza kesildi!
- Başkent'te Hannibal koca dehşeti
- Akşener ile Kıbrıs gazisi arasında dikkat çeken diyalog!
- Nesli tükendiği biliniyordu, Anadolu Parsı görüntülendi