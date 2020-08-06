Almanya Sağlık Bakanı Spahn'dan kritik Türkiye açıklaması

06 Ağustos 2020 Perşembe, 14:37

Mayıs ayından beri uzun bir süre sonra 1000 vakanın üzerine çıkan Almanya’nın sağlık bakanı, yeni vaka sayısının bir endişe kaynağı olduğunu açıkladı. Spahn, “Balkanlar’ın batısından ve Türkiye’den dönen turistlerde tespit edilen koronavirüslü vaka sayısı artıyor. Vaka sayısının artmasının arkasındaki sebeplerden biri de yapılan test sayısındaki artış” ifadesini kullandı.

Sözcü'de yer alan habere göre Spahn, insanların koronavirüs yasaklarından bıkmış olma ihtimalini anlayışla karşıladığını söylerken, “İnsanlar salgının ciddiyetini yitirdiğine dair inanışa uymamalı” dedi.