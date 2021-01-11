Almanya'da Marksist siyasetçiyi anmak için toplanan grupla polis arasında arbede çıktı
Almanya'da aşırı sol grupların düzenlediği yürüyüşte göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından 32 kişi gözaltına alındı.
Berlin'de 1919'da öldürülen Marksist siyasetçi Rosa Luxemburg'u anmak üzere gerçekleştirilen yürüyüşte, aşırı sol grupların yasaklı bazı sembolleri açması üzerine polis müdahalede bulundu.
Bunun üzerine yürüyüşe katılanlar, şişe ve flamalarla polise mukavemette bulundu. Polis, bunun üzerine biber gazı kullandı.
Yaşanan arbedenin ardından 32 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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