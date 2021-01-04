Almanya basını: Koronavirüs yasakları uzatıldı
Almanya medyasında çıkan habere göre ülkenin hükümeti ve 16 eyalet koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için kapatma önlemlerini 31 Ocak'a kadar uzatmak üzerinde anlaştı.
Alman hükümeti ve 16 eyalet koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için kapatma önlemlerini 31 Ocak'a kadar uzatmak üzerinde anlaştı. Bild gazetesinde yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başkanları yeni önlemleri görüşmek için yarın toplanacak.
Almanya'da 16 Aralık'tan beri uygulanan şu anki tecrit önlemlerine göre okullar, çoğu dükkân, restoranlar ve barlar kapalı bulunuyor.
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Başbakan Merkel ve eyalet başbakanlarının yaptığı toplantıda şu şekilde önlemler alınması kararlaştırılmıştı:
Temel ihtiyaçların satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Benzin istasyonları, oto tamircileri, eczaneler, optikler, bankalar gibi iş yeleri açık kalacak.
Güzellik merkezleri, berber, kuaför ve masaj salonları ile dövmeciler tamamen kapatılacak.
Okulların 16 Aralık-10 Ocak arasında kapatılması istenirken, son sınıfta eğitim gören öğrenciler için ayrı düzenlemeler yapılabilecek. Okullar uzaktan eğitim verebilecek.
İşverenlerden çalışanlarına mümkün olduğu kadar uzaktan çalışma imkânı sağlanması veya söz konusu dönemde izin verilmesi istendi.
Kapatılan bar ve restoranlar gibi işletmeler paket servisi yapabilecek.
Kamusal alanında alkol tüketimi yasaklanacak.
Yaşlı ve bakımevlerinde haftada birçok kez Kovid-19 testleri yapılacak.
Vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde yerel yönetimlere ek önlemler alma imkanı verilecek.
Kaynak: Reuters/AA
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