Almanya'nın salgınla mücadelesinde son 24 saatte sürpriz gelişme

Koronavirüs salgınına zamanında müdahale ederek ölüm oranını azaltmayı başaran ve bu sebeple takdir toplayan Almanya'da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamada son 24 saatte sadece 342 insanda Kovid-19 tespit edildiği açıklanırken son 24 saat içinde koronavirüsten ölenin olmadığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2020 Pazartesi, 11:25

Almanya’nın önde gelen bilim ve araştırma kuruluşlarından Robert Koch Enstitüsü, son 24 saat içerisinde elde edilen güncel bulguları kamuoyu ile paylaştı.

Robert Koch Enstitüsü’nün yaptığı açıklamada son 24 saat içerisinde ülke genelinde 342 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Böylelikle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 697’ye çıktı.

Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde ülkede ölüm yaşanmadığı belirtildi. Ülkede koronavirüse bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 7914’te kaldığı açıklandı.


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