Alpaslan Öztürk: "Galatasaray’a istendiğimi hissederek geldim"
Galatasaray'ın yeni transferi Alpaslan Öztürk, imza töreninde açıklamalarda bulundu.
Galatasaray’ın yeni transferi Alpaslan Öztürk, Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninde kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan imzayı attı. Törende konuşan Öztürk, uzun yıllar Galatasaray forması giymeyi arzuladığını belirterek, "Hem Abdurrahim başkanıma hem Mustafa Cengiz başkanıma hem de camiaya teşekkür etmek istiyorum. Sosyal medyadan ve başkanlarımızdan gelen teveccüh ile burada istendiğimi hissederek geldim. Bu benim için çok önemliydi. Buraya gelmek, böyle büyük bir takıma gelmek hiçbir futbolcu için kolay değil. Allah nasip etti. Gerçekten büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah enerjimle, yeteneğimle bu takıma çok şey katmaya geldim. Uzun süre boyunca inşallah Galatasaray forması giyer ve başkanımın da dediği gibi güzel günlere yürürüz" diye konuştu.
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