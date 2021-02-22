Alpay'ın Zeki Müren açıklamasına ünlü isimlerden tepki

22 Şubat 2021 Pazartesi, 13:10

Bir gazeteye verdiği son röportajında Zeki Müren hakkında "On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem. Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur. Kendi kendisini ‘Sanat Güneşi’ ilan etti. Herkes 'Ne hokkabazlık yapacak?' diye programa giderdi. Çok alkış alanları kovdururdu" ifadelerini kullanan Alpay'a, ünlü isimler tepki gösterdi.

"Zeki Müren, her şeyi sansürleyen, müthiş güzel şarkıları bile repertuvarına almayan, son derece tutucu eski TRT'nin Türkiye'ye attığı en büyük kazıktır" ifadelerini kullanan Alpay'a Bülent Ersoy, Behzat Uygur, Şehrazat gibi isimlerden tepki geldi.

'ZEKİ MÜREN SANATÇI DOĞAN BÜYÜK BİR DUAYENDİ'

Bülent Ersoy Instagram profilinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Muhterem takipc¸ilerim, bugu¨n gu¨ndeme du¨s¸en talihsiz bazı speku¨latif ac¸ıklamalar kars¸ısında suskunlugˆumu koruyamadım. C¸u¨nku¨ so¨z konusu sanat ve bu¨yu¨k sanatka^rlardı. Tu¨rk Sanat Musıkisi'nin en nadide ve en zor makamlarından biri olan Dilkes¸ha^veran makamındaki bu s¸arkı Zeki Arif Ataergin beyefendiye aittir. Ve Tu¨rk Sanat Musıkisinin saz u¨stadlarının refakatleri ile bilhassa yaylı tambur sazının deha icraaka^rı merhum bu¨yu¨k Ercu¨ment Batanay (ki bu¨yu¨k usta ile son nefesini verdigˆi ana kadar gerek sahne emisyonlarım gerekse o¨zel hayatımda da 30 sene o¨zel sazım olarak daima beraber olup, c¸alıs¸maktan gurur duydugˆum, onur duydugˆum) bu bu¨yu¨k dehanın refakatleri ile o¨lu¨msu¨z iki dev sanatc¸ının saz ve yorumlarından yapılan icraları sizlere aktarmaya mecbur hissettim kendimi. Hanımefendiler ve beyefendiler, sanatka^rlar gu¨c¸lerini yeteneklerinden, seslerinden, yu¨ksek ruhlarından ve de bilgi birikimlerinden alırlar. O yu¨zden sanatc¸ılar ic¸in ‘Sanatc¸ı olunmaz, sanatc¸ı dogˆulur’ so¨zu¨yle Zeki Mu¨ren sanatc¸ı dogˆan bu¨yu¨k bir duayendi. Kis¸ilikler ve o¨zel yas¸amlar ile gerc¸ek sanatka^rların, gerc¸ek sanatlarını istirhamım odur ki birbirlerine karıs¸tırmamak gerekir. Bu bu¨yu¨k, yeri doldurulamayacak yorumculardan bahsederken lu¨tfen daha hassasiyet ve kendilerine yakıs¸ır tarzda so¨ylemler ile bahsetmenizi o devirde yas¸ayan bir sanatc¸ı olarak herkesten reca^larım ile istirham ederim efendim."

'YAPMAYIN BE ABİ!'

Behzat Uygur Alpay'a Twitter'da yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Uygur, “Bunca yılın emeğini, saygınlığını bir röportaj ile bitirmek başka bir acı… Yapmayın be abi!” ifadelerini kullandı.

Bunca yılın emeğini, saygınlığını bir röportaj ile bitirmek başka bir acı...yapmayın be abi! — Behzat Uygur (@behzatuygur) February 21, 2021

'AYIPTIR YAHU!'

Alpay'a "Ayıptır yahu!" sözleriyle tepki gösteren Armağan Çağlayan şunları söyledi:

"Ayıptır yahu! Ölmüş bir insanın üzerinden bu söylenilenler! Koca koca insanlarsınız, sizi uyaran çoluğunuz, çocuğunuz, dostunuz arkadaşınız da mı yok! Yaşlanınca lütfen böyle olmayayım!"

Ayıptır yahu! Ölmüş bir insanın üzerinden bu söylenilenler! Koca koca insanlarsınız, sizi uyaran çoluğunuz, çocuğunuz, dostunuz arkadaşınız da mı yok! Yaşlanınca lütfen böyle olmayayım! https://t.co/wWVbQZ1SFm — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) February 21, 2021

Şehrazat ise "Rahmetli Zeki Müren’in yaşarken yüzüne söyleselerdi ya düşündüklerini! Arkasından atıp tutmak acizlikten başka bir şey değil! Namertlik hepsi bu!" dedi.

Rahmetli Zeki Mürenin Yaşarken Yüzüne söyleselerdi ya düşündüklerini! Arkasından atıp tutmak acizlikten başka bişey değil! Namertlik hepsi bu ! Bide Acaba hiç kadrosunda yer almamışlarmı?Araştırsana Armağanım lütfen?? @Armagan_caglaya — ??Sehrazat (@sehrazatmusic) February 21, 2021

ÖZDEMİR ERDOĞAN DA TEPKİ TOPLAMIŞTI

Bu yılın başlarında bir gazeteye röportaj veren müzisyen, söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan da Zeki Müren'le ilgili konuşmuş, çok sayıda sanatçıdan ve sosyal medya kullanıcısından tepki toplamıştı.

"İnsanlarımız onu küçük erkek çocuklarıyla birlikte televizyonda seyretti. Ve onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı. Kötü bir rol modeldi" diyerek Müren'i cinsel kimliği üzerinden hedef alan Erdoğan'ın tepki çeken sözleri şöyleydi:

"Hem bu tehlikeyi kabul ediyorsunuz hem de sanat uğruna bunu görmezden geliyorsunuz. Bana kalırsa bu büyük bir sahtekarlık ve çelişkidir. Bunu konuşmamak ahlaksızlıktır. Siz böyle bir tehlikenin varlığını kabul ediyorsunuz ama sanat uğruna ağzınızı açıp tek kelime etmiyorsunuz. Bir tek Özdemir Erdoğan konuşuyor. İlk çıktığı seneler sesi iyiydi ama bu kişiyi günümüzde hâlâ evrensel bir sanatçı gibi gösterenler ahlaksızdır."