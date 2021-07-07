Alper Potuk, Ankaragücü'nden ayrıldığını açıkladı
Ankaragücü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alper Potuk, takımdan ayrıldığını açıkladı.
Alper Potuk, sosyal medya hesabından Ankaragücü'nden ayrıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada,
"Büyük Ankaragücü Camiası;
Bu özel kulübe gelmeme vesile olan Fatih Mert, Tamer Acar ve Faruk Koca Başkanlarım'a, futbolcu arkadaşlarımdan kulüp çalışanlarına, her zaman yanımızda olan Sedat Ağçay'a, başta Hikmet Karaman olmak üzere beraber çalıştığım hocalarıma ve ekiplerine çok teşekkür ederim. Ve Büyük Ankaragücü Taraftarı; Pandemi nedeniyle sizlerin önünde oynamak nasip olmasa da, geldiğim ilk günden son güne kadar bana hissettirdiğiniz sevginiz ve verdiğiniz destek için yürekten teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Alper Potuk." ifadeleri yer aldı.
Kariyerinde toplam 365 maça çıkan Potuk, 25 gol 47 asistlik performans sergiledi.
July 7, 2021
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