Altay, Yusuf Sarı'yı yakın takibe aldı
2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek Altay'ın Trabzonspor'un sağ kanat Yusuf Sarı'yı gündemine aldığı öğrenildi
2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek Altay, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Süper Lig temsilcisi Altay'ın dış transferde Trabzonspor'dan sağ kanat Yusuf Sarı'yı gündemine aldığı öğrenildi.
Marseille altyapısında yetişen Yusuf, kiralık olarak Clermont'ta forma giydikten sonra 2019-20 sezonunda Karadeniz ekibine transfer oldu.
Fransa doğumlu 22 yaşındaki gurbetçi futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de 26 karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynadı.
Trabzonspor yönetiminin 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yusuf Sarı konusunda son kararı teknik direktör Abdullah Avcı'ya bıraktığı ifade edildi. Ümit Milli Takım'da da görev alan Yusuf Sarı'nın ismi daha önce Alanyaspor ve Göztepe ile anılmıştı.
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