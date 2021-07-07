Altay'da Korcan Çelikay ve Ceyhun Gülselam transferinde pürüz çıktı
Süper Lig'e yeni katılan Altay'da, prensip anlaşmasına varılan Korcan Çelikay ve Ceyhun Gülselam transferleri henüz netlik kazanmadı.
Süper Lig’in yeni kulüplerinden Altay, henüz transferlerle ilgili resmi bir duyuru yapmazken, yönetimin prensip anlaşmasına vardığı iki oyuncunun durumu netlik kazanmadı. Siyah-beyazlıların, Ankaragücü’nden ayrılan kaleci Korcan Çelikay ve Alanyaspor’dan ayrılan ön libero Ceyhun Gülselam transferlerinde pürüz çıktığı öğrenildi.
İki oyuncunun da teknik direktör Mustafa Denizli’nin listesinde yer almadığı belirtildi. Kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan teknik patron Denizli’nin göreve devam etmesi halinde yönetimin bu iki transferden vazgeçebileceği ifade edildi. Altay, Bodrumspor’dan Ozan Sol ve Arsenal’den İzlandalı kaleci Runarsson’la da el sıkışmıştı.
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