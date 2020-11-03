Altın Çağ
Büyülü Gerçekçilik akımının yaşayan en önemli yazarlarından Michal Ajvaz’ın felsefi romanı Altın Çağ, düşsel bir serüven. Ajvaz, Altın Çağ’da bir Avrupalının Atlantik Okyanusu’ndaki tuhaf bir adada yaşadıklarını, “kitap içinde kitap” fikrini özgün bir şekilde işleyerek anlatıyor.
Büyülü Gerçekçilik akımının yaşayan en önemli yazarlarından Michal Ajvaz’ın felsefi romanı Altın Çağ, düşsel bir serüven. Ajvaz, Altın Çağ’da bir Avrupalının Atlantik Okyanusu’ndaki tuhaf bir adada yaşadıklarını, “kitap içinde kitap” fikrini özgün bir şekilde işleyerek anlatıyor.
Her adalının katkıda bulunduğu ve giderek dallanıp budaklanan, adeta canlı bir kitabın etrafında şekillenen bu fantastik seyahatnamede, gezgin anlatıcının öyküsü ile kitapta anlatılanlar birlikte inşa ediliyor.
Aynalar, labirentler, sudan duvarlar, taştan evler, düşlerin dünyasından gerçekliğe doğru süzülen akıntılar, yaşamın düğümlerinin çözüldüğü ve bütün dünyaların cevapsız bir soruya dönüştüğü bir yerde, bir kitapta birleşiyor. Her sayfanın altında ayrı bir evren, ayrı bir gerçek gizleniyor.
Altın Çağ / Michal Ajvaz / Çeviren: Sevda Deniz Karali / Çınar Yayınları / 392 s.
En Çok Okunan Haberler
- Celal Şengör'den deprem isyanı: Lütfen artık silin
- AKP'li 'Yeliz' Türkan Şoray'ı hedef aldı!
- Metiner'den 'makam' ve 'ünvan' itirafı
- İstanbul nasıl yıkılacak?
- Enkazdan sağ kurtulan avukat skandalı anlattı
- Depremde anne ve babasını kaybeden Arif: Bir ben kaldım
- Tunç Soyer, kolon kesilmesi iddiasını doğruladı
- 50 yaş üstü ve 25 yaş altı yurttaşlara kötü haber
- Enkaz altında bu videoyu çekmiş
- Enkazdaki çantadan Türkiye gerçeği çıktı
Video Haberler
- Enkaz altından kurtarılan İnci Okan'dan ilk mesaj
- Depremzedelere getirilen erzakı sattı
- Karantina öncesi tuvalet kağıdına akın ettiler
- Son seçim anketinde AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Damat, yol kenarında gelini dövdü
- Metrobüs yayaya çarptı
- Erdoğan'ın 'seçim' konuşması sosyal medyada tepki çekti
- Kılıçdaroğlu'nu böyle es geçti
- Oyuncak yarış arabasıyla trafiği birbirine kattı!
- Doğuş, Reha Muhtar'a ateş püskürdü
En Çok Okunan Haberler
- Celal Şengör'den deprem isyanı: Lütfen artık silin
- AKP'li 'Yeliz' Türkan Şoray'ı hedef aldı!
- Metiner'den 'makam' ve 'ünvan' itirafı
- İstanbul nasıl yıkılacak?
- Enkazdan sağ kurtulan avukat skandalı anlattı
- Depremde anne ve babasını kaybeden Arif: Bir ben kaldım
- Tunç Soyer, kolon kesilmesi iddiasını doğruladı
- 50 yaş üstü ve 25 yaş altı yurttaşlara kötü haber
- Enkaz altında bu videoyu çekmiş
- Enkazdaki çantadan Türkiye gerçeği çıktı