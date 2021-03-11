Altın fiyatı son 1 haftanın en yüksek seviyesinde

11 Mart 2021 Perşembe, 11:39

ABD'de 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketini Cuma günü Başkan Biden tarafından imzalanacak olması ve ABD Hazine kağıdı getirileri ile ABD Doları'nın zayıflamaları altın fiyatının son 1 haftanın en yüksek seviyesine çıkmasına yardım etti.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 3 Mart'tan bu yana ilk kez 1734,70 dolar seviyesini gördü. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,34 artışla 1731,36 dolar seviyesinde.

Analistler, piyasalarda gözlerin bugün yapılacak ECB Yönetim Konseyi toplantısında olacağına işaret ediyorlar. ECB'nin yükselen tahvil getirilerine karşı varlık alımlarını hızlandırma yönünde adım atıp atmayacağı izlenecek. Spot altın için ilk direnç seviyesi 1.946 dolar, aşağıda ise 1.715 dolar desteği bulunuyor.