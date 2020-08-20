Altın fiyatlarında ralli sürecek! İşte fiyatların geleceği seviye

20 Ağustos 2020 Perşembe, 09:25

Altın fiyatlarında dün akşam saatlerinde satış baskısıyla sert düzeltme yaşandı ve son iki günde 2000 doların üzerine çıkan spot altın tüm kazanımlarını geri verdi.

Fed'in FOMC tutanaklarında fonlama maliyetlerini düşürmek için getiri eğrisi kontrolüne soğuk bakması nedeniyle ABD 10 yıllıklarının 60 baz puanın üzerinde artarak yüzde 1 yükselmesiyle altındaki satışlar hızlandı. 92.2 seviyesine dek inen dolar endeksi 93'e gelirken spot altının ons fiyatı yüzde 3.5'un üzerinde düşüşle 1924 dolara kadar geriledi, gram altın fiyatı ise 450 TL'ye indi. Gümüş fiyatlarında düşüş yüzde 5'i aştı

Ancak Fed'in tutanaklardaki güvercin ifadeleri sonrası altın fiyatlarındaki düzeltme fazla uzun sürmedi. Fed'in koronavirüsten darbe yiyen ekonominin toparlanmasına dair endişeleri ve "son derece bilinmez bir patikaya" girildiğini belirtmesiyle risk iştahı düştü. Altın günlük dip noktasından geri dönerken, ABD altın vadelileri 1950 doların üzerine tırmandı.

Analistler altının gece saatlerinde aldığı darbeye rağmen orta ve uzun vadede arkasındaki dinamiklerin değişmediği belirtiyor. ABD'nin şu an üzerinde uzlaşılamayan teşvik paketinin er ya da geç geleceği ve Covid-19 belirsizliği nedeniyle ek mali teşviklerin de gündemde olması altın fiyatlarını yukarı yönlü beslemeye devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere merkez bankaları söz konusu belirsizlik nedeniyle faizleri olabildiğince indirirken dev teşvikler açıklandı. Altın fiyatlarında ise yüzde 30'un üzerinde artış yaşandı. Fed'in ABD ekonomisiyle ilgili güvercin söylemleri borsa ve Asya piyasalarını da olumlu etkiledi.

Spot altın sabah saatlerinde 1950 dolar üzerinde tutunmaya çalışırken, gram altın yeniden 460 TL bandını zorluyor. Altınla birlikte 28 dolar üzerinden 26.5 seviyesine dek inen gümüş fiyatları da düzeltme sonrası yeniden yönünü yukarı çevirdi ve 27.25 seviyesinden işlem görüyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK

SkyBridge Capital, altının "para biriminin yoğun değer kaybı" ve ilave teşviklere ilişkin beklentilere bağlı olarak, rekor getiren rallisine devam edeceğini kaydetti. Şirket 2011 yılında çıktıktan sonra son dönemde altın varlıklarını artırmıştı.

Şirketin eş baş yatırım yetkilisi ve kıdemli portföy yöneticisi Troy Gayeski, "Para biriminin değer kaybını düşündüğünüz zaman soru şu; dolar neyin karşısında zayıflayacak ve dünyaya baktığınızda, alternatif para birimleri konusunda heyecanlanmanız zor" dedi ve Avro, yuan ve gelişen piyasa paralarını saydıktan sonra, "Bu nedenle altın açık bir şekilde doğal bir alternatif para" şeklinde görüş bildirdi.

Altın, fiyatların daha sonra sert bir düşüş göstermesine karşın, aralarında Fed'in bulunduğu merkez bankalarının koronavirüs pandemisinden hasar gören ekonomilerini desteklemek için yoğun teşvik tedbirleri alması ile birlikte bu ayın başında ons başına 2,000 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. altındaki bu yukarı hareket, para arzındaki sıçramanın etkisi ile kağıt paraların değer kaybedeceği beklentilerinden destek aldı. Goldman Sachs Group Inc. altını "son merci para birimi" olarak niteledi ve yükselişin daha da süreceği tahmininde bulundu.

2.200 DOLARA ÇIKACAK

Gayeski, verdiği mülakatta, "Altın petrol ve diğer emtiaya karşı oldukça zengin, ancak Eylül 2011'deki önceki zirvesinden bu yana para arzı büyümesi kadar değer kazanmadı," dedi ve "Altının gelecek yıl sonuna kadar 2,100 dolar ila 2,200 dolar bandı civarında seyretmesi bizi şaşırtmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Spot altın, dolardaki zayıflama ve ABD'de reel faizlerin sıfır seviyesinin altına inmesi ile birlikte, 7 Ağustos'ta ons başına 2,075.47 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Metal Perşembe günü yüzde 1.1 yükselerek ons başına 1,950 dolara çıktı ve bu yıl yüzde 29 değer kazandı. Fiyatlar hafta ortası, toplantı tutanaklarının Fed'in ultra gevşek para politikasının uzun bir süre devam edeceğine ilişkin taahhüdünün altını çizmekten bir adım uzaklaştığını göstermesinin ardından gevşedi.

Gayeski, "Nihayetinda, altın için yönlendirici faktör, 'para biriminde yoğun değer kaybı, özellikle ABD'de'" dedi.