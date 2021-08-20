Altın fiyatlarında son durum (20.08.2021)
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 491,6 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 487,2 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlayarak yükseliş eğilimini üst üste 3. güne taşımasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 491,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 806 lira, Cumhuriyet altını da 3.290 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.787 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskılamayı sürdürdüğünü söyledi.
Küresel piyasalarda artan dolar talebiyle dolar/TL'nin değer kazanmaya devam ettiğine dikkati çeken analistler, buna bağlı olarak yurt içinde altın fiyatlarının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini vurguladı.
Analistler, teknik açıdan 1.790 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 1.760 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.
Video Haberler
- Dehşet anları kamerada! Taksiciye bıçaklı gasp
- Barış Pehlivan'dan çarpıcı değerlendirme
- Habertürk canlı yayınını karıştıran sözler
- Timsah bir anda böyle kaptı
- Taliban dehşeti kamerada!
- Bir anda bastırdı... Taksim'de yağmur
- 92 yıllık sağlam dişler görenleri özendiriyor
- Sel kayıpları Karadeniz'de aranıyor
- Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu
- Yavru devekuşları kaçakçıların elinden kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'tan kötü haber
- Atatürk sansüründe yeni gelişme
- Ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi
- Son anket: AKP'nin oy kaybı barajı aştı
- Saray’dan Doğu Perinçek’e 'Taliban' tepkisi
- O yayın için çarpıcı değerlendirme
- Kafalar karıştı: Sinovac muamması!
- Canlı yayında Taliban dehşeti
- 'Mehdiliğini' kabul etmeyen müridi öldürdü
- Nusret'e çalışanlarından kötü haber!