Altın güne düşüşle başladı: Çeyrek altın ne kadar? (30 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları)
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 487,2 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? (30 Ağustos 30 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları)
Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 488,1 liradan tamamladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı, yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 487,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3.265 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.814 dolardan alıcı buluyor.
DİRENCİNİ KIRDI
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmanın beklenenden daha "şahin" olmaması nedeniyle altının ons fiyatının 1.810 direncini kırdığını aktardı.
ABD'de bu hafta açıklanacak iş gücü istatistikleri öncesinde varlık fiyatlarının sakin bir seyir izlediğini ifade eden analistler, söz konusu istatistiklerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.
FED TAKİP EDİLECEK
Analistler, bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de Dallas Fed aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 seviyesinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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