Altın Koza'nın ödüllü filmleri, ücretsiz olarak açık hava sinemasında

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:59

Saat 20:30’da başlayacak gösterimlerle Adanalı sinemaseverler haftada üç gün açık havada film izlemenin keyfini yaşayacak. Filmler her hafta çarşamba, cuma ve cumartesi günleri izleyiciyle buluşacak.

GÖSTERİMLER ÜCRETSİZ

Gösterimler kapsamında Türk Sineması’nın klasikleri, Altın Koza Film Festivali’nden ödül alan filmler ve gişede izlenme rekorları kıran filmler izleyiciyle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün de desteği ile hayata geçirilecek yazlık sinema gösterimleri ücretsiz olacak.

SİNEMA KENTİ ADANA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Zeydan Karalar, “Adana, Türk sinemasına can damarı olmuş bir şehirdir. Gerek dev bir doğal stüdyo olarak çekimlere ev sahipliği yapması, sosyololik olarak Türk sinemasına konu olan toplumsal yapısı, senaristlerin eserlerinden ilham aldığı evrensel yazarlara sahip olması ve sinemanın her dalında önemli isimleri bağrından çıkarması Adana’yı sinema kenti yapan önemli özelliklerdendir.

Adana’nın bereketli toprakları üzerinde hayat bulan yarım asırlık Altın Koza Film Festivali ile yazlık sinemalar da Türk Sineması’na can veren diğer önemli değerlerimizdir. Şehrimizin sıcak yaz akşamlarında nostaljik bir geleneği yaşatmak ve güzel anları paylaşmak için hemşehrilerimizi, pandemi koşullarında gerekli tedbirlerin alınacağı yazlık sinema gösterimlerine bekliyoruz” diye konuştu.