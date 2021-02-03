Altın Küre adayları açıklandı

03 Şubat 2021 Çarşamba, 17:29

Ödül sezonunun en heyecan verici gecelerinden biri olan Altın Küre Ödül Töreni bu yıl pandemi yüzünden ertelnemiş ve 28 Şubat'a çekilmişti. Bu yılın adayları ise Los Angeles'da yapılan bir basın açıklamasıyla duyuduruldu. Hollywood Yabancı Basın Ajansı (HFPA) tarafından Sinema ve TV ana kategorilerinde verilen ödüllerini adaylarını sanal ortamda düzenlenen canlı yayında Sarah Jessica Parker ve Taraji P. Henson açıkladı. Bu yılın adayları arasında özellikle Sinema ana kategorisinde üç kadın yönetmenin aday olarak gösterilmesi dikkat çekti. Bu Altın Küre tarihinde bir ilk. İşte ana dallarda bu yılın Altın Küre adayları...

SİNEMA

En İyi Film (Drama)

"Mank" (üstte)

"Nomadland"

"Promising Young Woman"

"The Father"

"The Trial of the Chicago 7"

En İyi Film (Müzikal ya da Komedi)

"Borat Subsequent Movie"

"Hamilton"

"Music"

"The Prom"

"Palm Springs"

Yabancı Dilde En İyi Film

"Another Round" (Danimarka)

"la Llorona" (Guatemala / Fransa)

"Minari" (ABD)

"La Vita davanti a sé" (İtalya)

"Deux" (Fransa / ABD)

En İyi Animasyon

"Over The Moon"

"Onward"

"Soul"

"The Croodes: A New Age"

"WolfWalkers"

En İyi Yönetmen (Her iki kategoride ortak)

Aaron Sorkin ("The Trial of the Chicago 7")

Chloé Zhao ("Nomadland")

David Fincher ("Mank")

Emerald Fennell ("Promising Young Woman")

Regina King ("One Night in Miami")

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Andra Day ("The United States vs Billie Holiday")

Carey Mulligan ("Promising Young Woman")

Frances McDormand ("Nomadland")

Vanessa Kirby ("Peices of a Woman")

Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom")

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal ya da Komedi)

Anya Taylor-Joy ("Emma")

Kate Hudson ("Music")

Maria Bakalova ("Borat Subsequent Moviefilm")

Michelle Pfeiffer ("French Exit")

Rosamund Pike ("I Care A Lot")

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Anthony Hopkins ("The Father"

Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom")

Gary Oldman ("Mank")

Riz Ahmed ("Sound of Metal")

Tahar Rahim ("The Mauritanian")

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal ya da Komedi)

Andy samberg ("Palm Springs")

Dev Patel ("The Personal History of David Copperfield")

James Corden ("The Prom")

Lin-Manuel Miranda ("Hamilton")

Sacha Baron Cohen ("Borat Subsequent Moviefilm")

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Her iki kategoride ortak)

Amanda Seyfried ("Mank")

Glenn Close ("Hillbilly Elegy")

Helena Zengel ("News of the World")

Jodie Foster ("The Mauritanian")

Olivia Colman ("The Father")

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Her iki kategoride ortak)

Bill Murray ("On the Rocks")

Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah")

Jared Leto (The Little Things")

Leslie Odom Jr. ("One Night in Miami")

Sacha Baron Cohen ("The Trial of the Chicago 7")

En İyi Senaryo (Her iki kategoride ortak)

Jack Fincher ("Mank")

Chloé Zhao ("Nomadland")

Emerald Fennell ("Promising Young Woman")

Florian Zeller, Christopher Hampton ("The Father")

Aaron Sorkin ("The Trial of the Chicago 7")

En İyi Müzik(Her iki kategoride ortak)

James Norton Howard ("News of the World")

Alexander Desplat ("The Midnight Sky")

Trent Reznor, Atticus Ross ("Mank")

Trent Reznor, Atticus Ross ("Soul")

Ludwig Göransson ("Tenet")

TELEVİZYON

En İyi Dizi (Drama)

"Lovecraft Country"

"Ozark"

"Ratched"

"The Crown" (üstte)

"The Mandalorian"

En İyi Dizi (Müzikal ya da Komedi)

"Emily in Paris"

"Schitt's Creek"

"Ted Lasso"

"The Flight Attendant"

"The Great"

En İyi Sınırlı Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi

"Normal People"

"The Queen's Gambit"

"Small Axe"

"The Undoing"

"Unortodox"

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Emma Corrin ("The Crown")

Jodie Comer ("Killing Eve")

Laura Linney ("Ozark")

Olivia Colman ("The Crown")

Sarah Paulson ("Ratched")

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal ya da Komedi)

Catherine O'Hara ("Schitt's Creek")

Elle Fanning ("Great")

Jane Levy ("Zoey's Extraordinary Playlist")

Kaley Cuoco ("The Flight Attendant")

Lily Collins ("Emily in Paris")

En İyi Kadın Oyuncu (En İyi Sınırlı Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi)

Anya Taylor-Joy ("The Queen's Gambit")

Cate Blanchett ("Mrs. America")

Daisy Edgar-Jones ("Normal People")

Nicole Kidman ("The Undoing")

Shira Haas ("Unortodox")

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Al Pacino ("Hunters")

Bob Odenkirk ("Better Call Saul")

Jason Bateman ("Ozark")

Josh O'Connor ("The Crown")

Matthew Rhys ("Perry Mason")

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal ya da Komedi)

Don Cheadle ("Black Monday")

Eugene Levy ("Schitt's Creek")

Jason Sudeikis ("Ted Lasso")

Nicholas Hoult ("The Great")

Ramy Youssef ("Ramy")

En İyi Erkek Oyuncu (En İyi Sınırlı Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi)

Bryan Cranston ("Your Honor")

Ethan Hawke ("The Good Lord Bird")

Hugh Grant ("The Undoing")

Jeff Daniels ("The Comey Rule")

Mark Ruffalo ("I Know This Much Is True")

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Her üç kategoride ortak)

Annie Murphy ("Schitt's Creek")

Cynthia Nixon ("Ratched")

Gillian Anderson ("The Crown")

Helene Bonham Carter ("The Crown")

Julia Garner ("Ozark")

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Her üç kategoride ortak)

Brendan Gleeson ("The Comey Rule")

Dan Levy ("Schitt's Creek")

Donald Sutherland ("The Undoing")

Jim Parsons ("Hollywood")

John Boyega ("Small Axe")

Jane Fonda ve Norman Lear

Bu yılın özel ödülleri ise daha önce açıklanmıştı. Buna göre Sinema ana kategorisinde verilen Cecil B. DeMille Yaşamboyu Başrı Ödülü'nün bu yılki sahibi Jane Fonda olurken; TV ana kategorisinde verilen Carol Burnett Yaşamboyu Başarı Ödülü de yapımcı Norman Lear'ın oldu.