Aşı iyimserliği altını nasıl etkiledi?
Altın ETF'lerindeki altın miktarında dört yılın en sert düşüşü oldu. Ayrıca koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmelerden kaynaklı iyimserlik ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş de altının cazibesini azaltan unsurlar arasında.
Geleneksel olarak güvenli varlık olarak görülen değerli metal, ons fiyatını 1,700 dolara kadar sürükleyebilecek aşağı yönlü hızlı bir düzeltmeye karşı giderek daha kırılgan görünüyor.
Koronavirüs aşıları ile ilgili gelişmeler, bakır fiyatlarını desteklerken, altının cazibesini azaltıyor.
ABD ve Avrupa'da artan vaka sayılarıyla birlikte uzun ve zor bir kış olacak gibi görünmesine karşın aşı iyimserliği güvenli varlıklarda satış getirdi.
Altına dayalı Borsa yatırım fonları (ETF) 2020 yılındaki yükselişte etkili olmuştu. Şimdiyse boğaların paydos etmesiyle birlikte ETF'lerdeki altın miktarı daralmaya başladı.
En büyük altın fonu SPDR Gold Shares'dan geçen hafta 26 tonluk altın çıkışı yapıldı. Bu, hacim olarak 2016 yılından bu yana görülen en yüksek rakam.
Ayrıca, yükselişte olan ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi Kasım ayı sona ermeden yüzde 1'i aşabilir. Faizlerde yükseliş, reel faizler negatif bölgede kalmaya devam etse de yatırımcılar açısından altının cazibesini azaltan önemli bir trend.
Altında düşüş eğer gerçekleşirse dolardaki zayıf seyirden dolayı yavaşlayabilir. Ancak bu bile, daha fazla yatırımcı ve bankanın satışa geçmesiyle aşağı yönlü unsurları dengelemekte büyük bir ihtimalle yetersiz kalacak.
Kaynak:bloomberght
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