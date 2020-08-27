27 Ağustos 2020 Perşembe, 13:16

Bu yıl 3-10 Ekim arasında 57'ncisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin gençlik projesi Altın Portakal Sinema Okulu için başvurular açıldı.

Altın Portakal Sinema Okulu'na bu yıl Türkiye'deki üniversitelerde Radyo, Televizyon, Sinema, Medya, İletişim ve Görsel Sanatlar eğitimi alan 200 öğrenci seçilecek.

Başvurular sonucunda seçilen öğrencilere özel olarak her sabah canlı dersler yapılacak. Bu derslerde sinema sektörünün önde gelen isimleri öğrencilerle tecrübelerini paylaşacak.

Altın Portakal Sinema Okulu'na katılamayanlar, herkesin erişimine açık olarak yayımlanacak söyleşi ve röportaj videolarına ulaşabilecek. Bu videolar, festival sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek" sloganıyla yola çıkan Altın Portakal Sinema Okulu için son başvuru tarihi 11 Eylül Cuma.

Sinema öğrencileri başvuru formuna festival web sitesi üzerinden ulaşabilirler.