Altın zirveyi gördü

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:17

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 1.853 dolarla 3 ayın zirvesine çıktı.

Öte yandan, Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 12 Mayıs'ta sona eren kısa haftanın son işlem gününü yüzde 0.25 düşüşle 1,441.33 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.29 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.31 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.46 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.3967 lira ve en yüksek 8.4544 lirayı gördükten sonra, 8.41 – 8.42 lira aralığında,

- euro en düşük 10.1934 lira ve en yüksek 10.2739 lirayı gördükten sonra, 10.21 – 10.22 lira aralığında,

- sterlin en düşük 11.8373 lira ve en yüksek 11.9296 lirayı gördükten sonra 11.85 – 11.86 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.21267 - 1.21513 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21293 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi.