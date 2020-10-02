Altında son durum

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2020 Cuma, 09:15
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Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gnüne 475 lira seviyeleride başladı. Çeyrek altın 777 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 93 liradan satılıyor.




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