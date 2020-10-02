Altında son durum
Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gnüne 475 lira seviyeleride başladı. Çeyrek altın 777 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 93 liradan satılıyor.
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