Altında son durum: Yarın kritik gün
Altın fiyatları, yatırımcıların bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklanmasıyla karışık seyir izlerken gram altın ise dolar/TL ’de bu hafta yaşanan düşüşe rağmen küresel altın fiyatlarının pazartesi günü yükselmesiyle hafta başına göre yatay seyrediyor.
Gram altın 524 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 859 lira, Cumhuriyet altını ise 3.516 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise, şu dakikalarda 1.894 dolardan alıcı buluyor.
ALTIN YATIRIMCISI İÇİN KRİTİK GÜN PERŞEMBE
Altında yatırımcılar, yoğun makroekonomik veri takvimi içerisinde perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası’nın da faiz oranı odaklandı.
Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında bir değişiklik beklenmezken uzmanlara göre Başkan Lagarde'ın tahvil alım konusundaki söylemlerinin altın fiyatlarında belirleyici olacak.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Peker konuştu ilk itiraf ortaya çıktı
- 'AKP'de 20'ye yakın vekil istifa edecek' iddiası
- Demirören'in Kemerburgaz oyunu
- El altından BioNTech iddiası
- Düğün dayağında akıl almaz savunma
- Dünya genelinde kesinti! Dev siteler çöktü
- Altaylı'dan Veyis Ateş göndermesi
- Kars'tan acı haber... Jandarma Astsubay şehit oldu
- İmamoğlu'ndan 'rüyasında görmüş' yanıtı
- İntihara kalkışan üç kardeşten biri daha kurtarılamadı