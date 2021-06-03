Altun, “Hangi arsayı ucuza kapatma derdine düştün" diyen isimden 15 bin lira istedi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a "Yine hangi arsayı ucuza kapatma derdine düştün hınzır" tweeti atan sosyal medya kullanıcısından, yazılı özür ve 15 bin lira talep edildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a "Yine hangi arsayı ucuza kapatma derdine düştün hınzır" tweeti atan sosyal medya kullanıcısından, yazılı özür ve 15 bin lira talep edildi. Uzlaşma sağlanamazsa, ayrıca tazminat davası da açılacak.
Altun, avukatı aracılığıyla gönderdiği yazıda, sosyal medyadaki "Yine hangi arsayı ucuza kapatma derdine düştün hınzır" paylaşımın, "hakaret içerikli olduğu" gerekçesiyle özür ve 15 bin lira talep etti.
Altun’un şikayeti üzerine ifadeye çağrılan kişi, ifadesinde "Yazıyı ben yazdım, Twitter hesabı bana ait. Attığım tweet hakaret amacı taşımıyor" dedi.
15 BİN TL İSTEDİ
Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre; Fahrettin Altun’un avukatı Yusuf Görgün’ün, şüpheli avukatı Efkan Bolaç’a gönderdiği yazıda "Dosya şüphelisinden yapmış olduğu paylaşım nedeniyle öncelikle müvekkilimizden yazılı şekilde özür dilemesini ve toplam 15.000 TL tutarda vekalet ücretlerimiz ile dosya giderlerimizin ödemesini talep ediyoruz" denildi.
Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada savcılık dosyayı, iddianame düzenlemeyerek Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 253. Maddesi uyarınca “uzlaştırmaya” gönderdi:
“Müvekkil Prof. Dr. Fahrettin Altun'a ithafen yapılan hakaret içerikli paylaşım üzerine yapmış olduğumuz şikayet üzerine bu içeriğin şüpheli hesabından paylaşıldığı ve kendisi tarafından yapıldığı yönünde savcılık araştırması yapılmış ve neticede suç şüphesi sabit görülerek iddianame tanzimi öncesinde CMK 253. Hükmü uyarınca dosya, gönderme kararı verilerek uzlaştırmaya gönderilmiştir.”
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