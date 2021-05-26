Altunların hedef gösterdiği hakime sürgün

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 10:29

Hatırlayın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyada yargının işleyişine dahil olmak isteyen siyasetçilere sert bir cevap vermişti. Sebep İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, annesine sosyal medya üzerinden küfürlü hakaret eden kişinin serbest bırakılması üzerine “Ne yapmalıyım? Bakan olsam ne yazar” demesiydi.

Bunun üzerine “Hukuk” vurgusu yapan Gül, "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz" demişti.

Fakat dün yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesi’nde, “Yargıya parmak sallayanların” amacına ulaştığı görüldü.

ALTUNLARIN HEDEF GÖSTERDİĞİ HAKİM

Dün akşam saatlerinde yayımlanan HSK kararnamesinde, 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Görev yeri değiştirilenler arasında ise dikkat çeken bir isim vardı: İstanbul Hakimi Günay Güner. Güner, Altunların hedefi olan bir isimdi.

Güner, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun'a "İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin" diyen kişiye hakaret suçundan beraat kararı vermişti.

Altun çifti, beraat kararının ardından, Twitter üzerinden hakimi eleştiren açıklamalarda bulunmuştu. Hakimi ifşa eden Fahrettin Altun, "Demokrasi, insan hakları ve adalet idealleri doğrultusunda, elbette bağımsız Türk yargısı içine sızan, adaletin tesisi ve temini için çalışmak yerine ideolojik körlükle, örgütsel saiklerle ve vesayet hevesiyle hareket eden unsurlarla mücadele edeceğiz. Adalet mülkün temelidir" demişti. Fatmanur Altun da “Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya” ifadelerini kullanmıştı.

Altunların tepkisinin ardından, HSK tarafından Güner hakkında soruşturma başlatılmıştı.

BAKAN “PARMAK SALLAYAMAZLAR” DEMİŞTİ HAKİM SÜRGÜN EDİLDİ

Soruşturmanın ve hedef göstermenin ardından, dün yayımlanan kararnamede Günay Güner’in "Sürgün edildiği" görüldü. İstanbul hakimi olan Güner’in yeni görev yeri “Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı” oldu.

Bakan Gül, “Yargıya parmak sallayamazlar” diyordu ama sonuç yine siyasilerden yana oluyordu.