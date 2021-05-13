Altun: İçişleri Bakanımız kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır
Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan açıklamalarının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Soylu'ya destek mesajı geldi.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni videoda yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan iddialarda bulundu. Soylu ardından Twitter hesabından bunlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Soylu’ya destek verdi. Altun, mesajında “Birileri ülkemizi 1990'ların kaotik ortamına geri döndürmek istiyor olabilir. Boşuna uğraşmasınlar, o günler geride kaldı. Bugün esas olan, demokrasi ve kamu düzenidir. İçişleri bakanımız demokratik Türkiye'de kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır” ifadelerini kullandı.
Birileri ülkemizi 1990’ların kaotik ortamına geri döndürmek istiyor olabilir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 13, 2021
Boşuna uğraşmasınlar, o günler geride kaldı.
Bugün esas olan, demokrasi ve kamu düzenidir.
İçişleri bakanımız demokratik Türkiye’de kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır.
NE OLMUŞTU?
Soylu, Peker’in açıklamalarının ardından Twitter’dan paylaşımda bulunarak, “Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum. Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği” Peker’in iddialarına yanıt vermişti.
Açıklamasında muhalefet liderlerini ve gazetemizi hedef alan Soylu, "Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa Aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım" demişti.
Soylu, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Yalıkavak Marina için de "Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır" sözlerine de yanıt verdi. Soylu, "Benim devletim Libya’ya ve Karabağ’a çökülmesine fırsat vermedi. Kıytırık bir marinaya mafya bozuntularının çökmesine fırsat vermez. Türkiye eski Türkiye değil" ifadelerini kullanmıştı.
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