Altun: İçişleri Bakanımız kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır

13 Mayıs 2021 Perşembe, 23:49

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni videoda yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan iddialarda bulundu. Soylu ardından Twitter hesabından bunlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Soylu’ya destek verdi. Altun, mesajında “Birileri ülkemizi 1990'ların kaotik ortamına geri döndürmek istiyor olabilir. Boşuna uğraşmasınlar, o günler geride kaldı. Bugün esas olan, demokrasi ve kamu düzenidir. İçişleri bakanımız demokratik Türkiye'de kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır” ifadelerini kullandı.

Birileri ülkemizi 1990’ların kaotik ortamına geri döndürmek istiyor olabilir.



Boşuna uğraşmasınlar, o günler geride kaldı.



Bugün esas olan, demokrasi ve kamu düzenidir.



İçişleri bakanımız demokratik Türkiye’de kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 13, 2021

NE OLMUŞTU?

Soylu, Peker’in açıklamalarının ardından Twitter’dan paylaşımda bulunarak, “Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum. Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği” Peker’in iddialarına yanıt vermişti.

Açıklamasında muhalefet liderlerini ve gazetemizi hedef alan Soylu, "Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa Aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım" demişti.

Soylu, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Yalıkavak Marina için de "Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır" sözlerine de yanıt verdi. Soylu, "Benim devletim Libya’ya ve Karabağ’a çökülmesine fırsat vermedi. Kıytırık bir marinaya mafya bozuntularının çökmesine fırsat vermez. Türkiye eski Türkiye değil" ifadelerini kullanmıştı.