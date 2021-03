Altyazı Sinema Dergisi kadın sinemacılara odaklanan sayılarını ücretsiz erişime açtı

09 Mart 2021 Salı, 00:05

Altyazı Sinema Dergisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın sinemacılara odaklanan sayılarını ücretsiz erişime açtı.

Altyazı, aralarında “Cléo de 5 à 7” (Beşten Yediye Cléo), “Visages villages” (Mekânlar ve Yüzler) ve “Sans toit ni loi” (Yersiz Yurtsuz) gibi filmlerde imzası olan Fransız Yeni Dalgası’nın öncülerinden Agnès Varda, François Truffaut’dan Louis Malle’ye birçok yönetmenin filmde başrol oynayan BAFTA Ödüllü oyuncu Jeanne Moreau, Belçikalı yönetmen ve sanatçı Chantal Akkerman ve “İyi İş” (Beau travail), “35 Tek Rom” (35 rhums) ve İçimdeki Güneş” (Let the Sunshine In) gibi filmleriyle tanınan Fransız yönetmen Claire Denis’in de olduğu, kadın sinemacıları mercek altına alan sayılarını 8 Mart dolayısıyla erişime açtı. Dergiler 1 hafta boyunca ücretsiz okunabilecek.

Altyazı‘nın kadın sinemacılara odaklanan sayılarına buradan erişilebilir.