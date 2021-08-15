Alzheimer teşhisi konmuştu: Ünlü müzisyen Tony Bennett sahnelere veda etti
Müzik dünyasının yaşayan efsanesi Tony Bennett, artık konser vermeyeceğini açıkladı. Bennett'in menajeri ve oğlu Danny Bennett, sanatçının sağlık sorunları nedeniyle artık konser vermeyeceğini duyurdu.
Amerikalı popüler müzik, klasik pop ve caz şarkıcısı Tony Bennett, 95 yaşında emekli oldu. 80 yılı aşkın bir süredir sahneye çıkan Bennett'in sağlık sorunları sebebiyle artık konser veremeyeceğini, sanatçının 40 yıldan uzun bir süredir menajerliğini yapan oğlu Danny Bennett açıkladı.
Variety'ye konuşan Danny Bennett açıklamasında, "Başka konser olmayacak. Bizim için çok zor bir karardı ancak doktorların kesin uyarısı geldi" dedi. Bennett'in eşi Susan'ın da sanatçının sahneden uzaklaşmasını desteklediğini sözlerine ekleyen Danny Bennett, kalan 2021 konserlerini iptal etmek için aldıkları 'zor kararın' doktorların talimatıyla verildiğini belirtti.
'FİZİKSEL DURUMUNDAN ENDİŞE EDİYORUZ'
Geçen hafta, Lady Gaga ile New York'taki Radio City Music Hall'de konser veren Bennett'e 2016 yılında Alzheimer teşhisi kondu.
Sanatçı, Alzheimer hastalığına rağmen konser vermeyi sürdürse de oğlu Danny Bennett, turneye çıkmanın sanatçıyı yorduğunu belirtti. Danny Bennett açıklamasına şöyle devam etti:
“Sorun şarkı söylemesinde değil, seyahat etmesinde. Şu anda konser vermek onun için çok fazla, çok yoruluyor. Örneğin onun sahnede düşmesini istemeyiz. Onun şarkı söyleyemeyecek olmasından endişe etmiyoruz, onun fiziksel durumundan endişe ediyoruz. O, 95 yaşında.”
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