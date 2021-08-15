Rihanna'ya 'hadis' davası

15 Ağustos 2021 Pazar, 00:00

Ünlü şarkıcı Rihanna'nın geçtiğimiz yıl kendi markasının iç çamaşırı defilesinde İslami bir hadis kullanması tepkilere neden olmuş ve yıldız şarkıcı konuyla ilgili açıklama yaparak özür dilemişti.

Savage x Fenty adlı iç çamaşırı markasının moda defilesinde, yürüyen modellere, CouCou Chloe'nin house müzik ritmiyle mikslenmiş ve içinde hadis geçen Doom adlı şarkı eşlik etmişti.

Gelişmelerin ardından yıldız şarkıcının markasına bir müzisyen dava açtı. Davayı isimsiz olarak açan sanatçı, şarkılarının yanlış versiyonunun çalınmasının ardından kendilerine ölüm tehditleri aldığını gerekçe gösterdi.

Independent Türkçe'nin TMZ'den aktardığına göre; Rihanna şarkının defile için kullanılması konusunda müzisyenle temasa geçti ve kendisine şarkının hadis içermeyen versiyonunu kullanması söylendi. Ancak iddiaya göre defilenin yapımcıları şarkının yanlış versiyonunu çaldı.

Bu sebeple dava açan şarkı sahipleri 10 milyon dolar (yaklaşık 85 milyon TL) tazminat talep etti.