Rihanna'ya 'hadis' davası
Geçen yıl kendi markasının iç çamaşırı defilesinde şarkı seçimi olarak İslami bir hadis kullanması üzerine tepki çeken ve özür dileyen dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'ya dava açıldı.
Ünlü şarkıcı Rihanna'nın geçtiğimiz yıl kendi markasının iç
çamaşırı defilesinde İslami bir hadis kullanması tepkilere neden olmuş ve
yıldız şarkıcı konuyla ilgili açıklama yaparak özür dilemişti.
Savage x Fenty adlı iç çamaşırı markasının moda defilesinde,
yürüyen modellere, CouCou Chloe'nin house müzik ritmiyle mikslenmiş ve içinde
hadis geçen Doom adlı şarkı eşlik etmişti.
Gelişmelerin ardından yıldız şarkıcının markasına bir
müzisyen dava açtı. Davayı isimsiz olarak açan sanatçı, şarkılarının yanlış
versiyonunun çalınmasının ardından kendilerine ölüm tehditleri aldığını gerekçe
gösterdi.
Independent Türkçe'nin TMZ'den aktardığına göre; Rihanna
şarkının defile için kullanılması konusunda müzisyenle temasa geçti ve
kendisine şarkının hadis içermeyen versiyonunu kullanması söylendi. Ancak
iddiaya göre defilenin yapımcıları şarkının yanlış versiyonunu çaldı.
Bu sebeple dava açan şarkı sahipleri 10 milyon dolar
(yaklaşık 85 milyon TL) tazminat talep etti.
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