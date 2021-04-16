Amasya’da savcı ‘suç unsuru yok’ deyince valilik devreye girdi

16 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Amasya CHP İl Başkanı avukat Turgay Sevindi, Kocacık Çarşısı’ndaki il binasının önüne “128 milyar dolar nerede?” yazılı pankart astı. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube görevlileri 13 Nisan Salı saat 23.00’te parti binasına gelerek pankartın indirilmesini istedi. Sevindi, “Pankartın kaldırılmasına yönelik bir emir ve talimat olursa kaldırırız, aksi halde pankartı yerinden indirmeyeceğiz” yanıtını verdi. Bunun üzerine olay aynı gün nöbetçi cumhuriyet savcılığına iletildi. Cumhuriyet savcısı “Söz konusu pankart ve üzerindeki yazı ile ilgili TCK’ya göre başlatılacak herhangi bir suç tespit edilemediğinden herhangi bir adli işlem başlatılmamasının, konunun idari yönden değerlendirilmesinin uygun olacağı” yönünde karar verdi.

Bu kararın ardından devreye giren Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın, Emniyet’e gönderdiği yazılı talimatla pankart indirildi. Valiliğin yazısında şu görüşlere yer verildi; “Söz konusu pankart ve içeriğinin bazı vatandaşlarımız tarafından farklı algılanarak tahrik edebileceği ve karşıt görüşlü kişiler arasında istenmeyen sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği, kamu düzeni ile vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği, hatta bu hususta meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi, bu ve benzeri nitelikteki istenmeyen olayların önüne geçilmesi, ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacı ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesi hükmünce pankartın kaldırılması ve buna benzer faaliyetler yasaklanmıştır.”

‘KOMİK GEREKÇE’

Sevindi, “‘128 milyar dolar nerede?’ afişimiz dün akşam saatlerinde kolluk kuvvetleri tarafından indirilmiştir. Cumhuriyet savcılığınca herhangi bir suç unsuru bulunmadığının belirtilmesine rağmen komik gerekçelerle valilik afişin indirilmesine karar vermiştir. Kararı tarafımıza tebliğ etmekten çekinen valiliğin pankarttan neden rahatsız olduğunu anlamış değiliz. Biz sormaya devam edeceğiz, 128 milyar dolar nerede” diye konuştu.