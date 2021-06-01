Amatörün günahı neydi?

01 Haziran 2021 Salı, 10:55

Aylar süren bekleyişin ardından Bölgesel Amatör Lig’in ve “bir kısım” amatörün kaderi belli oldu.

Amatörler şimdi 9 Haziran’ı iple çekiyorlar. Spor sahaları, salonları daha yeni, kademeli normalleşme kapsamında tamamen açıldı. Antrenman yapmaları bile yasaktı. Nasıl hazırlandılar, nasıl sonu belli olmayan bir yolculuğa çıkacakları kader arkadaşlarını, futbolcularını, teknik heyetlerini seçtiler, bilinmez?

Sporda keyfiyetin doruk noktasına çıktığı bir kararla “İsteyen katılsın. İsteyen hakları saklı kalmak kaydıyla katılmasın” dendi ve 158 kulüp lige katılmayacağını bildirdi. Lige katılan takım sayısı ise 108.

Yani takımlarının % 61’inin katılmadığı bir organizasyonda sözüm ona lig oynatacaksınız. 3.Lig’e takım çıkaracaksınız.

Peki kimleri düşüreceksiniz, alttan kimleri çıkaracaksınız. Hiç bir açıklama yok. Çünkü maç oynatmadığınız için altta takım yok.

?Maçlar sıkıştırılmış bir takvim ile oynatılacak 108 takımın müsabakaları 09 Haziran 2021 Çarşamba günü başlayacak.

?Bu takımlar 4 ayrı bölgede, 4 takımlı üç ve 3 takımlı beş grupta 27'şer takımın katılımı ile çift devreli lig usulüne göre deplasmanlı olarak oynanacak.

Her bölgede grup birincisi olan 8 takımın tarafsız grup merkezlerinde tek maç eleme usulü oynayacakları çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları sonunda bölge birincisi olan 4 takım TFF 3.Lig'ine çıkma hakkı kazanacak.

“Oynatık mı?”

“Oynattık”

Yani yasak savılmış, tam sıcakların kendini göstermeye başladığı ve garip doğa olaylarının sıkça gözlemlendiği şu dönemde verilecek “adil” mücadele ile aylarca süren bekleyişin “karşılığı” alınmış olacak.

İzmirliler, 2.Bölge 1.Grup’ta; Buca Zafer, Bornova Yeşilova, Torosgücü ve Torbalı ve 2.Bölge 2.Grup’ta; İzmirspor, Aliağa Futbol A.Ş. ve Çiğli Belediyespor olarak mücadeleye katılacak.

Egeliler, 3. Grup’ta; Manisa Sanayi, Ahmetli Belediye Bieksper Hacırahmanlı, Yunus Emre Belediye, 4. Grupta; Evliya Çelebi Çağlayan Azotspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor, Ayvalıkgücü Belediyespor var. Kuşadasıspor ve Eşin Grup Sökespor 8. Grup’da Bolvadin Belediye ve İşcehisarspor ile mücadele edecek.

Pandemi başladığında ansiklopedi kalınlığında “kitapçık”larla açıklanan pandemi kurallarının araya birileri girince, ya da yönetici parayı bastırınca bir anda “üç maymun” a dönüştüğünü gözlemledik.

Seyircisiz maçlara “kılıf” uydurulup binlerce kişi stadlara girdi. Sokaklarda, caddelerde, ne maske, ne mesafe binlerce kişi şampiyonluk kutladı.

Sahi bu virüs sadece amatörlere özgü bir mikroorganizma mıydı?

Amatörün günahı neydi?