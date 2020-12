Amazon Prime Video Türkiye, aralık ayı takvimini açıkladı

13 Aralık 2020 Pazar, 10:00

Amazon Prime Video Türkiye’nin aralık ayı takvimi açıklandı.

Aralık ayında Amazon Prime Video Türkiye’de gösterime girecek yapımlar arasında "The Expanse"in 5. sezonu ve 10 bölümlük ilk sezonuyla izleyenlerin beğenisine sunulacak distopik kurgu "The Wilds” gibi dizilerin yanı sıra "The Marvelous Mrs. Maisel"in yıldızı Rachel Brosnahan’ın yer aldığı 70’ler suç/polisiye-gerilim yapımı "I’m Your Woman" gibi popüler filmler de yer aldı.

"Sound of Metal" – 4 Aralık

Bir Prime Video spesiyali olarak Türkiye’de 4 Aralık’ta yayımlanan Amazon Originals filmi "Sound of Metal", sahne performanslarıyla geçen heyecan dolu gecelerin ardından işitme duyusunu kaybetmeye başlayan Ruben isimli metal müzik bateristi bir gezginin hikâyesini gözler önüne seriyor. Ruben’in bir doktor randevusunda doktorun durumunun kötüleşeceğini söylemesinin ardından karakterin kariyerinin ve dolayısıyla da hayatının bittiğini düşünmesi şeklinde şekillenen hikâyede yönetmen Darius Marder’ın sarsıcı ve yaratıcı ses animasyonları öne çıkıyor. Film, daha önce ekranlara pek yansımayan bir dünyayı Ruben’in hikâyesi üzerinden izleyicilerle buluşturuyor.

"The Wilds" – 11 Aralık

10 bölümlük ilk sezonuyla izleyicilerin beğenisine sunulan Amazon Originals genç-yetişkin dizisi “The Wilds”, hayatta kalma temasını distopik bir bakış açısıyla işliyor. Geçirdikleri uçak kazasının ardından, kendilerini ıssız bir adada bulan farklı geçmişlere sahip bir grup genç kızın hayatta kalma savaşını konu alan dizide, Rachel Griffiths, Sophia Ali, Shannon Berry, David Sullivan ve Troy Winbrush gibi sık sık ekranlarda gördüğümüz ve yeni birçok isim rol alıyor.

"I’m Your Woman" – 11 Aralık

“The Marvelous Mrs. Maisel”in yıldızı Rachel Brosnahan’ın hem rol alıp hem de yapımcı kadrosunda yer aldığı “I’m Your Woman” 1970’lerde geçen bir gerilim filmi. Yönetmenliğini Julia Hart’ın ve baş yapımcılığını ise Akademi Ödülü adayı Jordan Horowitz’ın üstlendiği film, Jean isimli bir karakterin yeni doğmuş bebeği ile kocasının suç geçmişine olan yolculuğunu; annelik, aile, kadın gücü ve kişisel gelişim temalarına odaklanarak konu ediniyor.

"The Expanse" 5. Sezon – 16 Aralık

Beşinci sezonu 16 Aralık’ta yayına girecek olan “The Expanse”, her Çarşamba yeni bölümleriyle izleyicilerin beğenisine sunulacak. Dördüncü sezonun ardından güneş sistemini terk eden ve uzaylı halkasının ötesinde yeni evlerini arayan bir grup insanın hikayesinin anlatıldığı dizinin yeni sezonunda, İç Gezegenlerin liderleri ve Rocinante mürettebatının geçmiş hesaplaşmalarıyla ortaya çıkan kişisel çatışmalar, güneş sisteminin tamamını etkileyecek sonuçlar doğuruyor.

"The Grand Tour Presents: A Massive Hunt" – 18 Aralık

Grand Tour’un yeni bölümünde Mekong’daki maceralarının ardından gözü pek üçlü, kendilerini egzotik adalar Reunion ve Madagaskar’da yaşayacakları maceralar için yeniden dört tekerleğin üstünde buluyor. Spor arabaları ile Reunion adasına varan Richard, James ve Jeremy, aralarında ağızları açık bırakacak, deniz üzerine inşa edilen dünyanın en pahalı asfalt yolunda yaptıkları yarışın da bulunduğu muhteşem maceralar eşliğinde Reunion adasına varıyorlar.