Ambulans helikopter pistin yakınında yakılan ateş polisi harekete geçirdi
Sivas'ta Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter pistinin yakınında lastik yakan 2 şüpheli, polisi alarma geçirdi.
Özel güvenlik görevlisinin fark ettiği şüpheliler bölgeden kaçarak uzaklaşırken, polis bölgede arama yaptı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopterinin bulunduğu pist yakınına gelen 2 şüpheli, bir ağacın altında lastik yaktı. Durumu fark eden helikopter pisti güvenlik görevlisi, şüphelilere müdahale etti. Uyarı üzerine şüpheliler hızla koşarak bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, yerleşke içerisinde ve Kızılırmak kenarında arama yaptı. Yapılan aramalarda şüphelilerin izine rastlanmazken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.
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