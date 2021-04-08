Emekli amirallerin ifadeleri ne zaman alınacak?

08 Nisan 2021 Perşembe, 14:15

Emekli 104 amiralin, 4 Nisan’daki Montrö açıklamasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında açıklamada imzası bulunan Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal 5 Nisan sabahı gözaltına alınmıştı.

FETÖ kumpaslarında hapis yatan amirallerin Fethullahçıları hatırlatan bir şekilde sabah saatlerinde gözaltına alınması tepki toplamıştı.

CELAL ÜLGEN CUMHURİYET'E KONUŞTU

Gözaltındaki amirallerin durumuyla ilgili Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Avukat Celal Ülgen, gözaltı süresinin 4 gün daha uzatıldığını söyledi.

Celal Ülgen, gözaltındaki emekli amirallerin bu akşam ifadelerinin alınmaya başlanacağını açıkladı.

"ELİNİZİDE YETERLİ DELİL YOKSA NEDEN GÖZALTI YAPILDI?"

Emekli amirallerin gözaltı sürelerinin uzatılmasına tepki gösteren Avukat Ülgen, "Elinizde yeterli delil bulunmuyorsa kuvvetli şüphe de bulunmamaktadır. O taktirde neden gözaltı yapıldı? Elinizde delil var ise o taktirde neden ifade alma işlemleri başlatılmadı?" diye konuştu.

Yayımlanan Montrö açıklamasının "Darbe bildirisi" olarak yorumlanmasına tepki gösteren Ülgen, "'Aksi Takdirde' diye başlayan cümle bir tehdit ya da muhtıra değil tam tersine ulusça yaşayacağımız risk uyarısıdır. Bundan bir 'Darbe çağrısı' çıkarmak en azından Türkçe bilmememektir" dedi.

Celal Ülgen'in açıklaması şöyle:

CMK'nın 91. maddesi gözaltı sürelerini 1+1+1+1 olarak toplamda 4 gün olarak belirlemişken FETÖ'cülerin yargılanmaya başlandığı 2018 yılı temmuzunda Terörle Mücadele Kanununa 19 numaralı geçici bir madde eklenerek bu süre 4+4+4 olarak 12 güne çıkarılmıştır. Bu geçici maddenin uygulama süresi 15 Temmuz 2021 tarihinde sona edecektir. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun geçici 19. maddesi Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçları da kapsadığından Emekli Amiraller için yüklenen suç da bu kapsamda bulunmaktadır. Normal olarak gözaltına alındığı tarihten itibaren derhal delillerin toplanması ve ifade işlemlerinin başlanması gerekmektedir. Ancak geçtiğimiz bu dört günde hiçbir iade alma girişeme olmamıştır. Bu şöyle bir çelişki yaratmaktadır. Elinizde yeterli delil bulunmuyorsa kuvvetli şüphe de bulunmamaktadır. O taktirde neden gözaltı yapıldı? Elinizde delil var ise o taktirde neden ifade alma işlemleri başlatılmadı? Ayrıca önce üç gün içinde ifade vermek üzere çağrılan emekli amirallere ifade günü olarak neden 12 Nisan Pazartesi günü verildi?

Emekli Amirallerin yayınladığı açıklama ya da duyuruya gelince bu duyuru tamamen yurtseverlik duygusu ile kaleme alınmış ve iki konuda ülkemizin yaşayacağı olası risklere işaret edilmiştir. 'Aksi Takdirde' diye başlayan cümle bir tehdit ya da muhtıra değil tam tersine ulusça yaşayacağımız risk uyarısıdır. Bundan bir 'Darbe çağrısı' çıkarmak en azından Türkçe bilmememektir.

SAĞLIK DURUMLARINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Öte yandan, gözaltındaki emekli amirallerin sağlık durumları yakınlarını endişelendiriyor. Emekli amirallerin avukatı Şule Nazlıoğlu Erol, soruşturmayı yürüten savcıyla görüşemediklerini söylemişti. Hala gözaltında tutulan kanser hastası Ali Sadi Ünsal'ın sağlık durumuyla ilgili ise bir bilgilendirme yapılmadı.

Ayrıca nezarethanelerdeki sağlık koşullarından dolayı gözaltındaki 65 yaş üstü emekli amirallerin koronavirüse yakanlanmalarından endişe ediliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şule Nazlıoğlu Erol, “Salgının bu kadar azdığı bir zamanda koşulları iyi olmayan nezaret ortamında yaşları 65 üstü olan müvekkiller hasta olup hayatlarını kaybederse sorumlusu kimdir. Amiral Ali Sadi Ünsal kanser hastasıdır. Savcıya raporu veremedi, maalesef.” dedi.