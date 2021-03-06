Anadolu Ajansı'ndan 'medrese' haberi: Sarıklı ve cübbeli çocuklar, hatim ve dua ile 'seferberlik'...
Devletin resmi yayın organı Anadolu Ajansı, abonelerine bir cemaatin 'medrese' faaliyetini haber olarak geçti.
AKP eliyle büyütülen dinsel yapılanmaların yasadışı olmalarına rağmen açtıkları medreselerin faaliyetleri, devletin resmi yayın organı Anadolu Ajansı'nda (AA) yer buldu.
AA'nın abonelerine servis ettiği haberde, bir cemaate yakınlığıyla bilinen Vuslat Derneği'nin "Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları ve içerisinde bulunduğu zorlu şartlar sebebiyle derneğin desteklediği bütün medreselerde manevi seferberlik ilan edildiği" yönündeki açıklamasına yer verildi.
Bu kapsamda derneğin Erzurum’da bulunan ve 'İslami İlimler Medresesi' denilen okulunda "Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan askerler ve tüm şehitler için hatim indirerek dua okuduğu" belirtildi.
Haberde kullanılan fotoğraflarda, henüz çocuk yaşlarda bulunan, sarıklı ve cübbeli şekilde dua eden "medrese öğrencileri" görülüyor.
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