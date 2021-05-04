Anadolu Efes'in paylaşımına Fenerbahçe taraftarından tepki

04 Mayıs 2021 Salı, 23:42

Turkish Airlines EuroLeague'de Real Madrid'i play-off etabında saf dışı bırakarak Final Four'a yükselen Anadolu Efes, başarısını sosyal medya hesabından yaptığı "Aç kapıyı Veysel efendi, Köln'e gidiyoruz!" açıklamalı paylaşımla kutladı.

Paylaşımda Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Hababam Sınıfı'nın meşhur "aç kapıyı Veysel Efendi" sahnesinden bir kareye yer verilirken, bazı Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada paylaşıma tepki gösterdi. Filmden alınan söz konusu sahnenin Fenerbahçe ile özdeşleştiğini belirten taraftarlar, paylaşımın özgünlükten uzak olduğunu savundu.

Söz konusu paylaşım ve tepkiler: