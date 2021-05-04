Anadolu Efes'in paylaşımına Fenerbahçe taraftarından tepki
EuroLeague'de Real Madrid'i eleyerek Final Four'a yükselen Anadolu Efes'in sosyal medyada yaptığı paylaşım, bazı Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti.
Turkish Airlines EuroLeague'de Real Madrid'i play-off etabında saf dışı bırakarak Final Four'a yükselen Anadolu Efes, başarısını sosyal medya hesabından yaptığı "Aç kapıyı Veysel efendi, Köln'e gidiyoruz!" açıklamalı paylaşımla kutladı.
Paylaşımda Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Hababam Sınıfı'nın meşhur "aç kapıyı Veysel Efendi" sahnesinden bir kareye yer verilirken, bazı Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada paylaşıma tepki gösterdi. Filmden alınan söz konusu sahnenin Fenerbahçe ile özdeşleştiğini belirten taraftarlar, paylaşımın özgünlükten uzak olduğunu savundu.
Söz konusu paylaşım ve tepkiler:
"Aç kapıyı Veysel efendi, Köln'e gidiyoruz!"#BenimYerimBurası #YarımKalanGörev #F4Glory pic.twitter.com/Dbxqx4HGUY— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) May 4, 2021
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