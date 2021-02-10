Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Ertürk, tasarruf bilincinin önemine dikkat çekti

10 Şubat 2021 Çarşamba, 06:00

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, bireysel emeklilik sisteminin (BES) tasarruf açığının azaltılmasında kritik öneme sahip olduğunu hatırlatarak “Pandemi gibi olağandışı bir dönem gösterdi ki bireyler, geleceğe yönelik belirsizlikler sebebiyle kaygı duymaya başlayınca tedbir amaçlı tasarruf yapmaya başlıyor” dedi.

FARKLI DEVLET KATKISI

Dünkü basın toplantısında başarılı bir yılın geride kaldığını belirten Ertürk, bu yıl hayata geçirilmesi beklenen düzenlemelerin sektörü daha da büyüteceğini vurguladı. Sektörün 2021 gündemine ilişkin değerlendirme yapan Ertürk, “18 yaş altı”nın BES’e dahil edilmesinin önemine atıf yaparak şöyle devam etti: “Bugün Türkiye’de çocuk nüfusu 22.8 milyon. 18 yaş altının BES’e dahil edilmesi, tasarruf bilincinin artması için büyük adım olur. Küçük yaştan itibaren birikim yapma alışkanlığına destek verir. Ancak BES’e etkisini anlamak için öncelikle yeni düzenlemeleri görmemiz lazım. Farklı bir devlet katkısı olabilir. Düzenleme bu yıl tamamlanır diye düşünüyoruz.”

‘DİJİTAL’ HIZLANACAK

Ayrıca BES birikimlerinin kredi kullanmada teminat kabul edilmesiyle ilgili düzenlemenin de bu yıl sonuçlandırılmasını beklediklerini anlatan Ertürk, bunun para ihtiyacı için bu hesapların bozulmasının önüne geçeceğini, aksi durumlarda sisteme dönüşün zor olduğunu belirtti. Şirketiyle ilgili güncel bilgiler de veren Yılmaz Ertürk, aktif büyüklük, emeklilik varlıkları, tekil müşteri sayısı, hayat varlıkları, BES emeklisi sayısı gibi alanlarda liderliklerinin sürdüğünü ifade etti. Şirket, bu yıl aktif ve emekli varlığında yüzde 20, hayat varlığında yüzde 15 büyüme hedefliyor. Ertürk, ayrıca önemi gittikçe artan dijital konusunda olgunluk seviyelerini bu yıl daha da yükselteceklerini kaydetti.