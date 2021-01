Analistlerden gelecek tahmini: 'Disney+, Netflix'i geçecek'

26 Ocak 2021 Salı, 09:55

Yeni aktörlerin piyasaya dahil olması ve nicelerinin de buna heves etmesi yarış pistini hayli kafa karıştırıcı hale getirmiş durumda. We Got This Covered'ın haberine göre uzmanlar Disney+ ve Netflix arasındaki rekabetin hepsinden daha çekişmeli olacağını tahmin ediyor.

Netflix'in sektör içinde bir standart tutturması ve uzun süredir lider konumda bulunması şüphesiz onun başka aktörler tarafından geride bırakılamayacağı anlamına gelmiyor. Ancak şu ana kadar ortaya koyduğu Stranger Things, Bridgerton, The Old Guard, Extraction, Enola Holmes gibi orijinal dizi ve filmler bunun hiç de kolay olmayacağına işaret ediyor.

Yıllar içinde Netflix pek çok farklı rakiple karşı karşıya geldi ve bunlar arasında AppleTV+, Amazon Prime Video, Peacock, Discovery+, HBOMax ve yakında yarışa dahil olmaya hazırlanan Paramount+ bulunuyor.

Bu platformların uzun vadede başarı sağlayıp sağlayamayacağı hala büyük bir soru işareti. Hem yerel hem de uluslararası aktörlerin sayısının artacağı zaman içinde bunlardan bazılarının bir araya gelebileceği göz önünde bulundurulursa işin henüz çok başında olunduğu kolayca fark edilebilir. Yani yarış pek çok aktör için daha yeni başladı.

Bununla birlikte Disney de devasa bir imparatorluğa hükmediyor ve bunlar arasında Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation, Lucasfilm, Marvel, 20th Century Studios, National Geographic, Searchlight Pictures gibi şirketlerin işleri yer alıyor. Ve bu da epey dişli bir aday olduğunu kanıtlıyor.

Independent Tükçe'nin aktardığına göre göre platformlara dair tüketici davranışlarını inceleyen yatırımcıların ortak kanısı çoğu tüketicinin platformlara ayda kabaca 30 dolar (yaklaşık 220 TL) ödemeye niyetli olduğuna işaret ediyor. Bu da her bir kullanıcının aşağı yukarı iki veya üç yayın servisine abone olduğunu ya da olabileceğini gösteriyor.

Bu çerçevede AppleTV+, Amazon Prime Video, Peacock ve Paramount+ üçüncü sıra için mücadele ederken uzmanlar asıl kapışmanın Netflix ve Disney+ arasında olacağını tahmin ediyor. Ve görünüşe göre bu tahminler Disney+'ın Netflix'i şu anki tahtından edebileceğine işaret ediyor.