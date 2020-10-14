Anayasa Mahkemesi'nden toplantı kararı

14 Ekim 2020 Çarşamba, 09:02

Eski CHP milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman Siyaset programında Anayasa Mahkemesi'nin bugün saat 14:00'te tüm üyelerini gündemsiz olarak toplantıya çağırdığını duyurdu.

Gazeteciler Aytunç Erkin, İsmail Saymaz, Elfin Tataroğlu ve Barış Yarkadaş, Şimdiki Zaman Siyaset programında AYM üyesi Engin Yıldırım'ın “Işıklar yanıyor” tweeti sonrası yaşanan gelişmeleri yorumladı.

Yarkadaş, Halk TV canlı yayınında Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin edindiği son dakika bilgiyi şu sözlerle açıkladı:

"Anasaya Mahkemesi bu akşam ortaya çıkan tablo sonrası. Tüm üyelerini saat 14:00'te gündemsiz olarak toplantıya çağırdı. Yarın bu toplantıda hem Engin Yıldırım'ın tweeti konuşulacak. Hem de Enis Berberoğlu ile ilgili uygulanmayan karar konusunda bir yol ve yöntem bulunacak."