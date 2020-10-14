AYM üyesi Engin Yıldırım'dan yeni açıklama

14 Ekim 2020 Çarşamba, 01:40

AYM Üyesi Engin Yıldırım, CHP'li Enis Berberoğlu hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılanma talebini reddetmesinin ardından "Işıklar yanıyor" notuyla Yüksek Mahkeme binasının fotoğrafını paylaşmıştı.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, "Işıklarımız hiç sönmüyor" dedi. Yıldırım ise, ikinci bir paylaşım yaparak "Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" yanıtını verdi.

'BUNDAN BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ DUYMAKTAYIM'



AYM üyesi Engin Yıldırım daha sonra bir açıklama daha yaptı.

AYM üyesi Yıldırım, “Şahsi Twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir” diye yazdı.