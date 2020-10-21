Andree Coşkun, eşi Bekir Coşkun'u anlattı: Bütün Türkiye duysun, kocamı ben çok sevdim

21 Ekim 2020 Çarşamba, 10:41

Halk TV'de Özlem Gürses'in programına telefonla bağlan Andree Coşkun, eşinin cenazesini toprağa verilmek üzere Bursa'ya götürdüklerini söyledi. Andree Coşkun, "Ben hayatımda tarifi olmayan bir acı yaşıyorum. Bekir'in karısı olduğum için çok mutluyum. Onun eşi olmak bana nasip oldu. Sevgi doluydu, doğayı, hayvanları insanları çok severdi. O kadar büyük bir yüreği ve sevgisi vardı ki herkese karşı... Onu çok seviyorum, bütün halkın önünde haykırıyorum benim kadar onu bu hayatta hiç kimse sevmedi. Türkiye'de onu sevmeyen hiç kimse yok. Kocamı çok sevdim ben, bütün Türkiye bunu duysun, çünkü aşkımı haykırıyorum" diye konuştu.

Andre Coşkun İsmail Saymaz’ın Bekir Coşkun ile nasıl tanıştığını sorması üzerine arkadaşı Sema Öztoprak ile birlikte bir yere giderken Bekir Coşkun’un yanlarına geldiğini ve ilk görüşte birbirlerine aşık olduklarını söyledi.

"ATATÜRKÇÜLÜK, MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLİĞİ..."



Programa telefon bağlantısıyla katılan Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan da, "Bekir Coşkun'la ilgili olarak, "Bekir'in hastalık aşamasında yaşadığımız birkaç olayı anlatmak isterim. Çok zor bir süreçti ikisi için de. Dolayısıyla çok sıkıntılı günler yaşadılar... Doktorlar, hastaneler dolaşıp durdular. Ne yazık ki sonunda çözüm bulunamadı. Bekir sanırım durumu biliyordu. Bana sadece 'ben bunları çekecek adam mıydım, layık mıydı yaşadıklarım' dedi. Çok zor bir süreç yaşadılar ikisi de. Bekir, Türkiye'ye gelmiş geçmiş Uğur Mumcu'dan sonra en büyük köşe yazarıydı. İkisinin yolları farklıydı ama özünde birdi; Atatürkçülük, Mustafa Kemal'in askerliği... Hikaye budur... Bekir aramızdan ayrıldı kaçınılmaz sonuç. Allah'tan rahmet dilemekten başka elimizden hiçbir şey gelmiyor" ifadelerini kullandı.

"UMARIM YARIN BELEDİYE BAŞKANLARI O CENAZEYE KATILIRLAR..."

Gazeteci İsmail Saymaz da cenazenin Urfa'ya götürülmesine vurgu yaparak, "Umarım yarın belediye başkanları o cenazeye katılırlar. Çok sayıda tarikat şeyhi, çok sayıda aşiret ağasını resmî törenlerle uğurladılar. Yarın görüp bakacağız doğup büyüdüğü köyde gömülmek istedi. Bakalım protokolde kimler olacak..." dedi.