Android uygulamaları çöktü mü, çözümü ne?
Android kullanıcıları son günlerde uygulamalarında çökme sorunu yaşıyor. Google, hatanın Android System Webview'den kaynaklandığını kabul etti. İşte, sorunu çözmenin yolları...
Android tabanlı telefona sahip milyonlarca kullanıcı son zamanlarda uygulamalarda ani çökme şikayetinde bulunuyor.
Bazı uygulamalar hiç açılmazken bazıları da açıldıktan sonra kapanıyor.
Bazı kullanıcılar ise uygulama içerisinde sınırlı hareket edebildiklerini belirli alanlara tıkladıklarında uygulamanın çöktüğünü bildirdi.
Söz konusu hataların özellikle Samsung Galaxy kullanıcılarını etkilediği ama Android genelinde bir sorun olduğu bildirildi.
Bu sorun ise Android System Webview'de yaşanan problemlerden kaynaklanıyor.
Google sözcüsünden yapılan açıklamada, "Android'deki WebView'ın bazı uygulamalarda çökmeye sebep olduğunun farkındayız. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" dedi.
HATAYI NASIL ÇÖZEBİLİRSİNİZ?
İnternet içeriğinin uygulamada görünmesini sağlayan arayüz Android System Webview'dan kaynaklanan hatayı iki şekilde çözebilirsiniz:
- Birincisi uygulamayı telefondan kaldırmak. Ancak bazı telefonlarda bu seçeneğin bulunmadığı gelen şikayetler arasında. Ayrıca daha sonra yeniden uygulamayı indirmeniz gerekecek.
İkinci seçenek ise uygulamayı geçici olarak durdurmak. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
- Ayarlardan, Uygulamalar bölümüne gidin.
- Android System Webview'ı bulup açın.
- Sol altta Devre Dışı Bırak seçeneğine tıklayın. Eğer bu seçeneneği göremiyorsanız sağ üstteki üç noktaya tıklayıp güncellemeleri kaldır seçeneğini de kullanabilirsiniz.
- Uygulamayı devre dışı bırakın.
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