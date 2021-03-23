Android uygulamaları çöktü mü, çözümü ne?

23 Mart 2021 Salı, 09:44

Android tabanlı telefona sahip milyonlarca kullanıcı son zamanlarda uygulamalarda ani çökme şikayetinde bulunuyor.

Bazı uygulamalar hiç açılmazken bazıları da açıldıktan sonra kapanıyor.

Bazı kullanıcılar ise uygulama içerisinde sınırlı hareket edebildiklerini belirli alanlara tıkladıklarında uygulamanın çöktüğünü bildirdi.

Söz konusu hataların özellikle Samsung Galaxy kullanıcılarını etkilediği ama Android genelinde bir sorun olduğu bildirildi.

Bu sorun ise Android System Webview'de yaşanan problemlerden kaynaklanıyor.

Google sözcüsünden yapılan açıklamada, "Android'deki WebView'ın bazı uygulamalarda çökmeye sebep olduğunun farkındayız. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" dedi.

HATAYI NASIL ÇÖZEBİLİRSİNİZ?

İnternet içeriğinin uygulamada görünmesini sağlayan arayüz Android System Webview'dan kaynaklanan hatayı iki şekilde çözebilirsiniz:

Birincisi uygulamayı telefondan kaldırmak. Ancak bazı telefonlarda bu seçeneğin bulunmadığı gelen şikayetler arasında. Ayrıca daha sonra yeniden uygulamayı indirmeniz gerekecek.

İkinci seçenek ise uygulamayı geçici olarak durdurmak. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: