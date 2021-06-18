Andy Warhol için bir monografi

18 Haziran 2021 Cuma, 09:26

Daha önce yazdığı “İnsanı İnsan Acıtır” ve “Adapsız Kadınlar Hayasız Erkekler” kitaplarıyla adını duyuran yazar Yelda Kırçuval, Pop Art akımının efsane ismi Andy Warhol’u bilinmeyen yönleriyle kaleme aldı.

“Andy Warhol - Durmadığınız Sürece Ne Kadar Yavaş Gittiğiniz Önemli Değil” adlı kitap Andy Warhol’un zorlu koşullardaki mücadelesinden, kalabalıklar içindeki yalnızlığına kadar hayatının bütün detaylarını irdeliyor ve günümüzün gelişen teknolojisi ile değişen iletişim araçlarının dijital dünyanın gençlerine nasıl bir yol haritası çizdiğini ele alıyor.

Kitabı hakkında konuşan yazar Yelda Kırçuval “Bu kitap, koşullar ne kadar zorlasa da pes etmeden hayallerinin peşinde koşan bir sanat ikonunun yolculuğudur. Kalabalıklar içindeki yalnızlığından kurtulamayan bir yaşam yolcusunun hikâyesi... Günümüzü yıllar öncesinden büyük bir öngörü ile kucaklayan Andy Warhol’u dijital dünyanın insanlarına anlatmak istedim” dedi.

“Herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacak” sözleriyle yaşadığı yüzyılın şöhrete tapınan kültürüne dair çok çarpıcı bir saptamada bulunan ve medyanın rolüne de işaret ederek zamanının çok ötesine kadar uzanan bir öngörüde bulunan Warhol’u anlattığı kitabında Kırçuval ünlü sanatçıyla ilgili şu sorulara yanıt veriyor:

Sıra dışı kimliğiyle dikkat çeken Andy Warhol, eserlerinde neden sıradanlığın sanatından söz ediyor? Ünlü olma arzusu ile fastfood kültürü arasında ne türden bir bağ kuruyor? Dijital dünyanın gençlerine nasıl bir yol haritası çiziyor? Neden kola şişeleri ve konserve kutuları gibi atık nesnelere sanatsal bir algı yükledi? “Sleep” filminde neden uyuyan bir insanı altı saat boyunca çekti?Çocukluğunda yaşadığı hangi travma bütün hayatını etkiledi? Ölüm korkusunun temelinde yatan büyük sebep neydi? Neden suikast girişimine maruz kaldı?

“Andy Warhol - Durmadığınız Sürece Ne Kadar Yavaş Gittiğiniz Önemli Değil” Destek yayınları etiketiyle raflarda.